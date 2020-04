Kremlin: Este prea devreme sa reactionam la declinul pretului titeiului, asteptam impactul acordului aliantei OPEC+

Dupa mai multe zile de negocieri, Organizatia Statelor Exportatoare de Petrol (OPEC), Rusia si alti producatori, reuniti intr-un grup denumit OPEC+, au convenit in 12 aprilie sa-si reduca productia cu 9,7 milioane barili pe zi in lunile mai si iunie, o reducere echivalenta cu aproximativ 10% din productia mondiala de petrol.Dar acordul nu a fost suficient, pretul barilului de petrol american WTI cu livrare in luna mai, pentru care tranzactiile au expirat marti, a coborat luni pentru prima data in istorie in teritoriul negativ, investitorii ajungand in situatia de a-i plati pe cumparatori pentru a scapa de titeiul lor, in caz contrar existand riscul sa ramana cu marfa nevanduta. Pandemia de coronavirus (Covid-19) a sporit incertitudinile privind piata globala si a redus cererea pentru combustibili, iar depozitele terestre au ajuns la limita, apreciaza analistii."Ar trebui sa facem o analiza exact cand va intra in vigoare acordul aliantei OPEC+...Acum, trebuie doar sa asteptam", a declarat miercuri Dmitry Peskov, purtator de cuvant al Kremlinului, cand a fost intrebat de jurnalisti in legatura cu posibile masuri suplimentare legate de pretul scazut al titeiului pe care le-ar putea lua Rusia.Miercuri, cotatia barilului de titei a scazut sub 16 dolari, la cel mai redus nivel din 1999."Piata petrolului se confrunta cu probleme majore si este putin probabila o revenire in curand. Cererea este scazuta, furnizarea ridicata si capacitatile de stocare sunt pline", a apreciat Stephen Brennock de la brokerul PVM.In primul trimestru din 2019 s-a inregistrat cel mai scazut nivel al pretului titeiului din ultimii 18 ani, dupa ce masurile adoptate pentru stoparea raspandirii pandemiei au redus cererea de titei pe plan global, iar Arabia Saudita si Rusia au intensificat batalia pentru cota de piata.