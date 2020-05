Directorul OMV spune ca sunt sperante ca pretul petrolului sa isi revina in a doua jumatate a anului

Pandemia de coronavirus a dus la prabusirea cererii mondiale de petrol, ceea ce a avut un impact semnificativ asupra cotatiei titeiului si profiturilor companiilor petroliere.Insa, disponibilitatea unor producatori precum Arabia Saudita si Norvegia de a reduce drastic productia arata ca exista sanse ca pretul petrolului sa revina la un nivel rezonabil, sustine Rainer Seele."De aceea, ne asteptam ca pretul petrolului sa revina treptat in al doilea semestru pana la o medie de 40 de dolari pentru acest an", a spus Rainer Seele.Potrivit acestuia, consumul de benzina si motorina in Austria s-a redus la jumatate in aprilie, dar a revenit la 60%, dupa ce magazinele s-au redeschis la inceputul lunii mai, iar in ultimele zile a ajuns la 65%.OMV a decis sa isi reduca productia de petrol in Emiratele Arabe Unite si Norvegia pentru a-si indeplini cotele convenite, dar nu se asteapta la o oprire completa a productiei, a spus Seele."De asemenea, nu ma astept la intreruperi majore ale productiei in operatiunile noastre de rafinare", a adaugat Seele.Grupul austriac OMV a profitat de faptul ca si-a modificat activitatea rafinariilor sale din Europa dinspre productia predominata de combustibili spre combustibil de avion si produse petrochimice. In particular, cererea de polimeri utilizati pentru a produce echipamente de productie si ambalaje sterile a crescut semnificativ in ultima perioada."In consecinta, OMV are un grad de utilizare peste medie de plus 80% in Europa", a spus Seele.Comparativ, rafinariile unor rivali precum BP si Total functioneaza in prezent la o capacitate de 60-70%.Raspunzand criticilor ca grupul OMV face mai putin decat rivalii sai pentru a limita incalzirea globala, Seele a mentionat ca, la vara, va anunta tinte concrete privind clima. De asemenea, pentru a-si acoperi necesarul de energie, OMV se va baza in mare parte pe energiile regenerabile in viitor."Nu vom face din energiile regenerabile o divizie de activitate, in schimb ne vom indrepta spre produse chimice cu valoare adaugata mare si reciclare", a precizat Seele.Directorul OMV a adaugat ca o decizie cu privire la propunerea de a acorda dividende de doi euro pe actiune pentru anul 2019, propunere facuta inainte de pandemia de coronavirus, va fi luata in a doua jumatate a anului."Dupa ce vom trece de trimestrul al doilea si avea o idee cu privire la trimestrul al treilea, board-ul managerial se va reuni si va discuta acest subiect", a spus Rainer Seele.OMV, cea mai mare companie industriala listata din Austria, detine 51,01% din actiunile OMV Petrom, statul roman, prin Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de afaceri detine 20,64%, Fondul Proprietatea - 18,99%, iar 9,36% se tranzactioneaza liber la Bursa de Valori Bucuresti.