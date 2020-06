Studiu: 13 furnizori de gaze pentru consumatorii casnici propun un pret mai mare, dupa liberalizare

"Asociatia Energia Inteligenta a realizat un studiu privind situatia liberalizarii pietei de gaze si ofertele publice ale furnizorilor de gaze care au in prezent consumatori de gaze carora le furnizeaza gaze in regim reglementat. Analizand ofertele celor 35 de furnizori care vand gaze in regim reglementat catre consumatorii casnici, publicate pe site-urile proprii, comparativ cu pretul reglementat pe care acesti consumatori il au in prezent, constatam ca 9 dintre acesti furnizori propun un pret mai mic decat pretul din prezent, 5 mentin pretul si 13 propun un pret mai mare decat pretul din prezent", se precizeaza intr-un comunicat al AEI remis marti AGERPRES.Presedintele AEI, Dumitru Chisalita, a explicat, in context, ca Asociatia a calculat un pret orientativ al gazelor la nivelul consumatorilor casnici care primesc gaze de la diversi furnizori, folosind datele publicate in comparatorul de pret de pe siteul ANRE."Acest pret orientativ ne permite sa apreciem discounturile pe care clientii casnici le pot solicita furnizorului lor de gaze fata de preturile actuale", a declarat Dumitru Chisalita.Scazand din preturile ofertate pe site-urile proprii tarifele de distributie si tarifele de transport, asa cum au fost publicate de furnizori pe site-ul ANRE, a fost obtinut pretul marfa al gazelor naturale si comisioanele furnizorului, se arata in comunicatul AEI.Din compararea pretului marfa al gazelor si a comisioanelor furnizorilor, studiul a evidentiat 'o diferenta uriasa intre aceste valori la nivelul diferitilor furnizori'. Diferenta intre valoarea cea mai mica si valoare cea mai mare a pretului gazelor achizitionate este de 2,32 de ori. Potrivit AEI, este "putin probabil ca intr-o piata sa apara o diferenta atat de mare care sa se datoreze exclusiv tranzactionarii pretului marfa al gazelor".Considerand pretul marfa al gazelor naturale si comisioane la valoarea de 73,31 lei/MWh (al treilea cel mai mic pret marfa + comisioane din ofertele existente) si aplicand exact aceleasi tarife de transport si distributie pe care furnizorii le au publicate pe site-ul ANRE, analiza asociatiei a obtinut pretul orientativ al gazelor pe care consumatorii reglementati ai acestor furnizori l-ar avea ca si baza de negociere cu furnizorii lor.Compania ENGIE, care conform rapoartelor ANRE detine o cota de piata de 52,84% din piata reglementata, propune un pret final ofertat incepand cu data de 1 iulie 2020 exprimat de 124,92 lei/MWh, pretul final orientativ care poate fi folosit ca baza de negocierea a pretului gazelor cu furnizorii actuali de gaze (in lei/MWh) fiind de 115,84, diferenta in procente fiind de -7%.Compania E.ON Gaz Furnizare, care detine o cota de 39,36% din piata reglementata, propune un pret final ofertat de 131,92 lei/MWh, pretul final orientativ care poate fi folosit ca baza de negocierea a pretului gazelor cu furnizorii actuali de gaze fiind de 113,12 lei/MWh, diferenta in procente fiind de -14%Conform analizei AEI, cea mai mare diferenta dintre pretul final ofertat incepand cu data de 1 iulie 2020 si pret final orientativ care poate fi folosit ca baza de negocierea a pretului gazelor cu furnizorii actuali de gaze este de -38% (furnizorul VEGA 93), iar cea mai mica este de -3% (furnizorii Gaz Vest si Instant Construct)"Pretul Corect la Gaze se poate determina doar analizand datele fiecarei categorii omogene de clienti in parte: cantitatea de gaze care urmeaza a fi consumata, dinamica zilnica, lunara, semestriala a consumului, posibilitatile de decontare, posibilitati de substituire a gazelor etc', precizeaza sursa citata.Asociatia Energia Inteligenta reuneste profesionisti din domeniul energiei electrice si gazelor naturale, care militeaza pentru un pret corect al gazelor naturale si pentru cresterea transparentei in piata de energie din Romania. Misiunea asociatiei este de a contribui la o mai buna informare a consumatorilor de gaze si de energie din tara noastra.Potrivit secretarului de stat din Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Niculae Havrilet, piata de gaze naturale are cel mai scazut nivel din punct de vedere al pretului, un nivel istoric, astfel ca la ora actuala vorbim de preturi incepand cu 25 de lei pe pietele adiacente Romaniei comparativ cu momentul inceperii procesului de liberalizare din 2012, cand pretul administrativ era 45 lei pe megawatt.In context, ministrul Economiei, Virgil Popescu, a aratat, saptamana trecuta, ca practica actuala a furnizorilor de gaze naturale de a trimite clientilor oferte de contracte pentru perioada de dupa liberalizarea pietei la un pret similar cu cel din contractele anterioare este o golanie, in conditiile in care pretul de achizitie al gazelor de catre furnizori va fi mult mai mic dupa liberalizare.Ministrul de resort a sustinut ca, in ultima instanta, Guvernul poate interveni pentru limitarea adaosurilor comerciale practicate de furnizorii de gaze naturale, pe baza Legii Concurentei.