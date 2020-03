Asociatia Energia Inteligenta: Plafonarea pretului gazelor, o decizie populista care favorizeaza importatorii si furnizorii de gaze si nu consumatorii

pretul

majorat

diminuat

la consumatorul final

in contractele existente

Potrivit acestora, mii de consumatori sunt in situatia in care risca din cauza acestei interventii a statului sa achite preturi mai mari pentru gazele naturale decat daca preturile ar fi fost lasate libere sa-si continue trendul de scadere., a declarat, a completatPotrivit datelor, furnizorii de gaze se confrunta cu o scadere vizibila a cererii de gaze de la declararea starii de urgenta (consumul a scazut in martie 2020 cu 15-20% fata de consumul lui martie 2019) sau chiar cu inchiderea unor consumatori.De aceea, in ultima vreme renegociaza contractele cu prelungirea termenelor de plata si scaderea preturilor.Potrivit asociatiei, autoritatile ar trebui sa modifice articolul urmator din recenta ordonanta:In aceasta situatie, articolul respectiv ar avea o utilitate de prevenire a unei foarte putin posibile situatii de crestere a pretului gazelor naturale in urmatoarea perioada, la nivelul consumatorului final.reuneste profesionisti din domeniul energiei electrice si gazelor naturale, care militeaza pentru un pret corect al gazelor naturale si pentru cresterea transparentei in piata de energie din Romania.Misiunea asociatiei este de a contribui la o mai buna informare a consumatorilor de gaze si de energie din tara noastra.