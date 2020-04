Ministrul Economiei: O diminuare a cotatiei barilului Brent va scadea si pretul la pompa al benzinei si motorinei

"Romania, ca si Europa, este legata de cotatia Brent a petrolului, iar acolo pretul petrolului e in jur de 25 de dolari. Mai mult, dupa parerea mea, Romania nu va fi afectata pe termen scurt de aceasta scadere dramatica de pe pietele americane din doua motive: o data ca suntem conectati la piata Brent care are o cotatie de 25 de dolari, cat de cat normala si reala in acest moment, iar in al doilea rand Romania este importator net de petrol. Intr-un an cu o economie care functioneaza in mod normal, Romania consuma in jur de 11 milioane de barili de petrol, din care 4 milioane sunt asigurati de productia interna. Practic, importam cam in jur de 60% din necesarul de petrol al consumului intern. Productia interna a Romaniei se mentine la acelasi nivel constant de 4 milioane de barili anual. Deci, nu exista risc ca sa avem posibilitatea inchiderilor de sonde pentru faptul ca nu mai avem unde pune productia de petrol, cum se intampla in acest moment in America", a spus Popescu.Ministrul de resort a mentionat, in acest context, ca o scadere a pretului carburantilor la pompa va reprezenta un lucru pozitiv pentru populatie."Ceea ce se poate intampla pe termen scurt, pe o scadere in continuare a cotatiei barilului Brent in Europa, este sa avem o scadere a pretului la pompa al benzinei si motorinei, ceea ce pentru populatie poate fi un lucru pozitiv, dar din punctul meu de vedere imi arata ca economia este in continuare in descrestere si consumul scade. In conditiile in care pretul Brent va scadea, va scadea si cotatia la statiile de carburanti din Romania. Guvernul a adoptat o Ordonanta saptamana trecuta prin care acordam o derogare producatorilor de carburanti de la procentele de amestec de carburant bio in benzina si motorina. Pe perioada starii de urgenta, practic se pot introduce motivat si cu aprobarea Ministerului Economiei si procente mai mici de biocarburant in benzina si motorina si asta va duce la o destocare a capacitatilor din rafinarii. Exista posibilitatea ca si cotatia Brent sa scada, dar nu intr-un ritm dramatic de acest fel", a afirmat oficialul.Acesta a explicat ca peste Ocean a fost ales "raul cel mai mic", in sensul stocarii titeiului in detrimentul inchiderii sondelor ce necesita apoi un cost ridicat de redeschidere si stabilizare a productiei."In America s-a intamplat un fenomen destul de ciudat: sunt foarte multi producatori independenti de titei, iar acestia au intrat cu productia in vanzarile pentru luna mai. Daca va uitati pe cotatiile aferente vanzarilor din iunie, acolo sunt in jur de 20 de dolari pe baril, iar fiind foarte multa oferta de titei, nemaiexistand spatiu de depozitare, a fost inchiriata flota pentru stocarea titeiului, conductele sunt pline, rezervele americane se vor umple dupa anuntul presedintelui american de achizitie pentru rezerva Statelor Unite. A aparut aceasta posibilitate care se poate traduce astfel: decat sa opresc productia, decat sa inchid sondele si sa am costuri foarte mari cu redeschiderea lor si stabilizarea din nou a productiei, mai bine fac orice ca sa scap, te si platesc ca sa iei petrolul din curtea mea. Practic, au ales raul cel mai mic. In Europa si in Romania nu vom avea aceasta posibilitate datorita faptului ca suntem importatori neti de petrol", a subliniat Virgil Popescu.Intrebat daca Romania poate apela la varianta stocarii petrolului cu scopul vanzarii ulterioare la un pret mai mare, ministrul Economiei a admis faptul ca "o discutie pe aceasta tema merita facuta, pentru ca este o oportunitate"."Exista posibilitatea din punct de vedere tehnic si logistic de a cumpara petrol. Sa nu uitam ca prin Oil Terminal care este compania statului roman care se gaseste la tarmul Marii Negre exista depozite de petrol si capacitati de stocare. Titulara rezervei strategice a statului roman este Agentia Nationala a Rezervelor Statului. O sa avem o discutie in perioada imediat urmatoare. Eu nu stiu stocurile in momentul de fata de titei ale Romaniei. Ele sunt clasificate si sunt in custodia Rezervelor Statului, dar o discutie pe aceasta tema merita facuta, pentru ca este o oportunitate care, daca se poate face, daca exista spatiu disponibil pentru rezerva strategica, poate fi luata in calcul", a mentionat ministrul.Dupa ce luni a coborat pentru prima data in istorie in teritoriul negativ, cotatia barilului de petrol american a revenit marti dimineata in teritoriul pozitiv pe bursele din Asia, transmite AFP.Barilul de titei West Texas Intermediate (WTI) cu livrare in luna mai se tranzactiona marti dimineata in Asia la 1,10 dolari, fata de un pret de minus 37,63 dolari inregistrat luni seara la bursa de la New York.Tranzactiile cu contractele cu livrare in luna mai se incheie marti. Frenezia care a dus luni cotatiile in teritoriul negativ, pentru prima data in istorie, se explica prin graba vanzatorilor de a gasi un cumparator in masura sa preia fizic marfa.Prabusirea inregistrata luni de cotatia titeiului WTI a fost cauzata, partial, de saturatia depozitului petrolier de la Cushing, statul Oklahoma, unul din cele mai importante din SUA.Operatorii subliniaza ca acum piata se concentreaza pe contractele cu livrare in luna iunie. Pentru acestea din urma, marti dimineata pe pietele din Asia barilul de petrol WTI era cotat la 21 de dolari, fata de 20,43 dolari luni seara la inchiderea bursei de la New York.Pandemia de coronavirus a lovit dur activitatea economica in toata lumea si a diminuat cererea de petrol. Desi OPEC si aliatii sai au incheiat un pact istoric la inceputul acestei luni pentru a reduce productia cu 9,7 milioane barili pe zi incepand cu 1 mai, multi considera ca nu va fi suficient pentru a contracara scaderea cererii.