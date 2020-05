Analiza XTB Romania: Pretul aurului a crescut la un nou maxim istoric in Romania pe fondul evolutiei pietei americane

Totusi, modificarile frecvente de atitudine ale investitorilor s-au putut observa si la nivelul evolutiei pretului metalului, care a fost una agitata si in reprize, se arata intr-o analiza realizata de XTB Romania, unul dintre cei mai mari brokeri de instrumente derivate din lume si companie de investitii listata pe Bursa de la Varsovia.Aceasta tendinta a fost remarcata si in timpul sesiunii de luni cand pretul aurului a atins in prima parte a zilei cele mai ridicate niveluri din octombrie 2012 (1766 de dolari), dar, ulterior, a pierdut in totalitate avansul si a intrerupt o serie de 5 zile consecutive de crestere.Initial, aurul a beneficiat de cresterea cererii de aur ca urmare a pozitiei Presedintelui Federal Reserve (Fed - banca centrala a SUA), Jerome Powell.Acesta a anuntat ca redresarea economica s-ar putea extinde pe parcursul intregului an, iar rata somajului si contractia economica din al doilea trimestru ar putea atinge cele mai ridicate valori de la Marea Depresiune din anii 30.In acest context, oficialul american a declarat ca institutia centrala are numeroase instrumente disponibile pentru sustinerea economiei."Acest scenariu a readus in atentia investitorilor o perspectiva in care urmatoarea perioada va fi marcata de o revenire economica lenta, iar stimulentele monetare masive vor determina devalorizarea monedelor si vor duce la perioade inflationiste. In plus, seful Fed a sustinut ca ritmul de revenire a economiei va depinde de descoperirea unui vaccin", explica Radu Puiu, Research Analyst in cadrul XTB Romania.Temerile investitorilor au disparut in a doua parte a sesiunii, cand au aparut informatii legate de un posibil vaccin. Astfel, Moderna a anuntat ca vaccinul sau experimental a inregistrat rezultate promitatoare in prima faza a testelor clinice.Acest deznodamant a trezit sperantele investitorilor cu privire la faptul ca un tratament reprezinta un "remediu" pentru problemele economice viitoare, eliminand necesitatea unei perioade lungi de stimulente masive din partea bancilor centrale.In plus, accentuarea apetitului pentru risc a dus la o reducere a cererii pentru titluri de stat americane si, implicit, la o apreciere a randamentelor. Aceasta evolutie a afectat pretul aurului, oferind o alternativa de activ de refugiu cu un randament superior.In acest context, gramul de aur a marcat o valoare record in Romania, beneficiind de scenariul favorabil.Aurul este cotat in raport cu dolarul american, iar deprecierea leului in raport cu USD-ul si cresterea pretului aurului la nivel international au dus la atingerea unei cotatii de 253,7705 lei/gram, maximul anterior fiind inregistrat in luna aprilie (249,9219 lei/gram)."In pofida corectiei suferite ieri, perspectivele metalului pretios raman optimiste. Ritmul de revenire a economiei este inca incert, existand opinii impartite cu privire la cat de rapid se vor intoarce statele la situatii similare celor dinaintea pandemiei. Seful Fondului Monetar International a sustinut ca va fi necesara o perioada semnificativa de timp (mai lunga decat se estima initial) pentru ca economia globala sa se recupereze pe deplin dupa socul cauzat de pandemie. In plus, accentuarea tensiunilor comerciale dintre China si SUA reprezinta un argument pozitiv pentru aur, acesta fiind principalul motor ce a stat la baza aprecierii metalului pretios de anul trecut. Injectiile de lichiditate in valoare de mii de miliarde de dolari realizate prin intermediul politicilor monetare neconventionale de catre bancile centrale alaturi de stimulente fiscale duc la cresterea masei monetare. Astfel, este posibil ca aurul sa beneficieze in continuare de o popularitate crescuta, fiind "singura moneda" ce nu poate fi tiparita de catre institutiile centrale, motiv pentru care reprezinta un instrument stabil in perioade de criza", adauga analistul Radu Puiu.