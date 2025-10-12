Prelungirea plafonării adaosului la alimentele de bază a fost adoptată. Până când nu vor crește prețurile

Guvernul a decis prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază, măsură menită să protejeze puterea de cumpărare a românilor în fața scumpirilor. Adoptată inițial în 2023, plafonarea se va aplica acum până la 30 septembrie 2025 și vizează 17 produse alimentare esențiale. Decizia vine după negocieri tensionate în coaliția de guvernare, PSD revendicând menținerea acestei măsuri ca un sprijin direct pentru familiile cu venituri mici.

"Prelungirea plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază a fost adoptată în ședința de guvern. Salut decizia Coaliției de guvernare de a prelungi măsura instituită de PSD privind plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază până la 31 martie 2026.

Mulțumesc Consiliului Concurenței pentru datele furnizate în susținerea acestei măsuri care și-a dovedit deja utilitatea pentru protejarea puterii de cumpărare a românilor cu venituri mici și medii", a anunțat Florin Barbu, ministrul Agriculturii.

