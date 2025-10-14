Un român stabilit în Suedia de 50 de ani a fost șocat când a văzut prețurile din România: „Ați atins Vestul”

Un român stabilit în Suedia de 50 de ani a fost șocat când a văzut prețurile din România: „Ați atins Vestul”
Mai mulți cetățeni români care s-au stabilit, de o bună bucată de timp, în state occidentale, și care se întorc periodic în țara de origine, susțin că prețurile din România au ajuns să le egaleze pe cele din Vest.

„Am venit alaltăieri din Suedia şi preţurile sunt aproape la fel sau mai mari. Deci aţi atins Vestul. Salariile la noi sunt mai mari şi totuşi nu ştiu cum are lumea posibilitatea să trăiască cu preţurile acestea”, a spus Mihai Cojocaru, citat de B1 Tv.

Mihai locuiește de 50 de ani în Suedia dar revine în România periodic, la câteva luni.

„Câteva produse sunt mai scumpe aici ca în Franţa - ouă, unt, produse de bază”, semnalează un alt român.

Creșterea prețurilor în România a fost impulsionată de majorarea TVA precum și de anularea plafonării la energia electrică. În urma acestor decizii, prețul energiei este acum mai mare cu aproape 70 la sută faţă de anul trecut.

Potrivit INS, dintre toate produsele, energia electrică a înregistrat cea mai mare scumpire față de anul trecut, atingând 69,16%.

De aici au urmat efecte în lanț asupra altor sectoare economice. De exemplu, fructele proaspete s-au scumpit cu 32,42%, iar serviciile de igienă și cosmetică au devenit mai scumpe cu 19,52%.

Drept comparație, salariul mediu net a crescut cu 4,4% în luna august şi a ajuns la 5.387 de lei.

