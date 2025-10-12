Românii plătesc printre cele mai mari prețuri din Europa pentru benzină și motorină. Accizele mai mari, TVA-ul mărit printre principalele cauze

Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 09:21
141 citiri
Românii plătesc printre cele mai mari prețuri din Europa pentru benzină și motorină. Accizele mai mari, TVA-ul mărit printre principalele cauze
Românii platesc preturi mari la benzină și motorină FOTO /Pexels

Deși barilul de țiței s-a ieftinit pe piețele internaționale, românii plătesc printre cele mai mari prețuri din Europa pentru benzină și motorină. Accizele mai mari, TVA-ul și marjele companiilor au dus la scumpiri succesive la pompă, iar șoferii resimt tot mai greu costurile, un plin depășind acum 380 de lei.

De exemplu, Polonia, Spania, Suedia, Bulgaria, Luxemburg, Cipru sunt statele unde benzina costă mai puțin decât la noi. După trei scumpiri consecutive de câte 4 bani fiecare, prețul unui litru de benzină a urcat la 7 lei și 56 de bani, iar unul de motorină costă, în medie, 7 lei și 76 de bani, arată Digi 24.ro.

Un plin de 50 de litri de benzină costă 378 de lei, iar un plin de 50 de litri de motorină 382 de lei. În ambele cazuri, în medie, cu 6 lei mai mult comparativ cu începutul acestei luni.

Experții susțin că aceste majorări sunt cauzate de politica fiecărei companii și de măsurile fiscal-bugetare adoptate de Guvern.

"Din politica de preț a comercianților, pentru că ei pot să își mai ajusteze anumite marje dacă au anumite cheltuieli suplimentare la transport, în special la distribuție, pe segmentul lor. Deci nu vine din zona internațională, adică nu mai vedem prețuri de 80 sau 90 de dolari pe baril, între 60 și 70 e chiar jumătatea de aur", arată Eugenia Gusilov, expert energie.

#preturi carburanti, #Romania, #majorari, #Europa , #Stiri Preturi

