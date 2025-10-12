Alimentele de bază s-au scumpit cu mai puțin decât creșterea TVA de 2% din iunie în august. Analiza Consiliului Concurenței

Marti, 16 Septembrie 2025, ora 17:51
Prețurile la raft ale alimentelor de bază au crescut, în medie, cu 1,53% FOTO Pexels

Consiliul Concurenței a publicat marți, 16 septembrie, o analiză a prețurilor la raft ale alimentelor de bază, din iunie până în august, când TVA a crescut cu 2%. Prețurile, cu excepția fructelor și legumelor sezoniere, au crescut, în medie, cu doar 1,53% în această perioadă.

Analiza a fost realizată de Consiliul Concurenței pe baza datelor furnizate de șase mari rețele comerciale, Auchan, Carrefour, Kaufland, Lidl, Profi și Selgros.

„Prețurile la raft ale alimentelor de bază, cu excepția fructelor și legumelor sezoniere, au crescut, în medie, cu 1,53%, sub pragul asociat majorării TVA, în luna august față de iunie, potrivit unei analize realizate de Consiliul Concurenței pe baza datelor furnizate de șase mari rețele comerciale”, anunță Consiliul Concurenței.

Produsele non-sezoniere care au înregistrat creșteri ale prețurilor mai mari decât majorarea TVA sunt următoarele: carne tocată (+4,93%), drojdie (+3,11%), iaurt (+2,75%), pâine (+2,78%), cozonac (+18,40%), ouă (+1,85%), smântână (+4,35%), zahăr (+5,45%) și unt (+4,03%).

În același timp, scăderi ale prețului la raft au fost observate pentru următoarele categorii de bunuri: pulpă de porc cu os (-2,52%), pulpă de porc fără os (-2,03%), spată de porc (-2,19%), margarină (-3,77%), usturoi (-3,51%), făină (-1,9%), fasole (-0,69%), bulion (-0,14%) și orez (-0,09%).

Bunurile sezoniere (legume și fructe) au înregistrat evoluții mai pronunțate, după cum era de așteptat. Astfel, prețurile au scăzut pentru prune (-61,34%), pepene (-46,17%), struguri (-41,38%), ardei Bianca (-31,92%), ardei Kapia (-22,01%), cartofi (-30,75%), ceapă (-32,74%), dar au crescut la castraveți (+22,03%), mere Golden (+21,98%) și mere roșii (+22,25%).

Evoluția prețurilor produselor sezoniere

„Așa cum era de așteptat, prețurile produselor sezoniere au scăzut. În ceea ce privește prețurile celorlalte alimente din coșul zilnic de consum, am observat creșteri sub cele care rezultă din modificarea TVA, ceea ce înseamnă că marii retaileri și furnizorii lor au absorbit o parte din majorări, în luna august. Acest lucru arată că piața și concurența funcționează, întrucât companiile se luptă să își păstreze clienții, cu prețuri atractive. De altfel, prețurile alimentelor au crescut mai puțin decât prețurile produselor nealimentare sau serviciilor”, a declarat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.

Însă, per total, prețurile alimentelor din coșul de consum, care include atât produsele sezoniere, cât și non-sezoniere au scăzut, în medie, cu 4,18%, în luna august față de iunie, în special datorită fructelor și legumelor de vară, al căror preț a scăzut semnificativ.

„Noi vom monitoriza în continuare prețurile alimentelor de bază, care sunt influențate, pe lângă creșterea TVA, și de alți factori cum sunt prețurile carburanților și energiei electrice. Dincolo de acest vârf al inflației, creșterea prețurilor în România este rezultatul deficitului bugetar mare, iar pentru a asigura stabilitatea prețurilor trebuie să respectăm calendarul reducerii acestuia”, a adăugat președintele autorității de concurență.

Analiza a fost realizată pe baza datelor transmise de principalii șase retaileri: Auchan, Carrefour, Kaufland, Lidl, Profi și Selgros și include bunurile alimentare de bază aflate sub incidența Ordonanțelor de Urgență ale Guvernului de plafonare a adaosurilor comerciale (OUG 67/2023, OUG 89/2023 și OUG 5/2024). Acestea stabilesc măsuri temporare de combatere a creșterii excesive a prețurilor la 46 de grupe de alimente de bază și sunt valabile până la data de 30 septembrie 2025.

