Isterie pe plan internațional, un produs spre maximum istoric: Oamenii cumpără masiv, anunță cea mai mare bancă

Pe măsură ce crizele lovesc una după alta, de la războaiele din Ucraina și Israel, până la blocarea traficului maritim de mărfuri prin canalul Suez, există tot mai multe scenarii că un produs va atinge un nou maximum istoric în 2024. Astfel, experții de la J.P. Morgan, cea mai mare bancă din lume spun că oamenii cumpără masiv de aur în momentele de criză mondială, ca un activ de refugiu valoros.

Prețul aurului a atins un maximum istoric la sfârșitul anului 2023, când cotația sa a fost de 2.135,39 de dolari uncia, în timp ce în ianuarie 2024 a ajuns la 2080 de dolari uncia, potrivit Tavex Bullion.

Recent, World Gold Council (WGC) a anunțat la Londra că anul 2023 a fost anul în care cererea de aur a atins un record, fiind marea surpriză a anului, aceasta fiind cauzată de multiplele crize de pe plan mondial. În plus, a existat o creștere colosală de vânzări ale metalului prețios de pe piața OTC (over the counter), care a ajuns la 753%, iar vânzările totale de aur au crescut cu aproximativ 3%, până la 4.899 de tone anul trecut.

Performanța aurului ca investiție a fost întotdeauna un subiect de interes atât pentru investitori, cât și pentru analiști. Pe măsură ce pășim în 2024, există tot mai multe speculații despre posibilitatea ca aurul să atingă noi maxime istorice.

Odată cu reducerile așteptate ale ratelor dobânzilor și liniștirea inflației, ne cere să ne întrebăm care ar putea fi prognoza prețului aurului pentru 2024.

Unul dintre factorii cheie ai prețurilor aurului, așa cum a subliniat JP Morgan, cea mai mare bancă din lume, este incertitudinea economică. Atunci când piețele globale se confruntă cu instabilitate sau presiuni de recesiune, investitorii se îndreaptă adesea spre aur ca activ refugiu. În astfel de scenarii, aurul tinde să prospere, împingându-și prețurile mai sus.

De exemplu, prețul aurului a crescut ca răspuns la războiul dintre Israel și Palestina din 7 octombrie 2023. În plus, inflația joacă un rol esențial în mișcarea prețurilor aurului. O creștere a inflației erodează puterea de cumpărare a monedelor fiduciare.

Ca răspuns, investitorii caută refugiu în active precum aurul, care din punct de vedere istoric își menține valoarea în perioadele de creștere a prețurilor. Estimările prețului aurului se bazează pe previziunile oficiale ale Fed, care arată că inflația de bază scade la 2,4% în 2024 și 2,2% în 2025, înainte de a reveni la obiectivul de 2% în 2026.

J.P. Morgan subliniază că ratele scăzute ale dobânzilor și măsurile extinse de relaxare cantitativă pot devaloriza valutele, ceea ce duce la o cerere mai mare de aur. Dacă băncile centrale continuă să pună în aplicare politici acomodative, aceasta ar putea stimula perspectivele aurului în 2024.

Prețurile aurului vor atinge vârful la 2.300 de dolari/uncie în 2025, potrivit estimărilor J.P. Morgan Research. Banca UBS din Elveția estimează un record de 2.150 USD până la sfârșitul anului 2024, dacă reducerile se concretizează.

În timp ce World Gold Council, în perspectivele sale pentru 2024, a estimat că o scădere de aproximativ 40 până la 50 de puncte de bază a randamentelor la scadență mai lungă, după 75-100 de puncte de reduceri de dobândă, ar putea să se traducă într-un câștig de patru la sută pentru aur.

