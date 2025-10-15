Ministrul Bogdan Ivan prezintă probe că avem, într-adevăr, cea mai scumpă energie din Europa: "Lucrăm deja la măsuri care să reducă presiunea asupra gospodăriilor" VIDEO

Marti, 14 Octombrie 2025, ora 23:10
194 citiri
Ministrul Bogdan Ivan prezintă probe că avem, într-adevăr, cea mai scumpă energie din Europa: "Lucrăm deja la măsuri care să reducă presiunea asupra gospodăriilor" VIDEO
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan - FOTO HEPTA

Ministrul Bogdan Ivan a revenit asupra declarației sale în care recunoștea că românii plătesc cea mai scumpă energie din Europa și a prezentat sursele pe care și-a fundamentat afirmația.

"În ultimele zile, declarația mea potrivit căreia România are unul dintre cele mai mari prețuri la energie din Europa — chiar cel mai ridicat raportat la puterea de cumpărare a stârnit numeroase reacții. Unii au spus că exagerez. Alții au spus că „nu se poate”. Dar cifrele vorbesc de la sine", explică ministrul Ivan într-o postare pe Facebook, în ziua de 14 octombrie 2025.

Ministrul precizează că s-a bazat pe date "din surse oficiale și independente, recunoscute la nivel european".

Conform acestor date, Bucureștiul se află pe locul 11 între cele 33 de capitale analizate, cu un preț mediu de 27,5 eurocenți/kWh, adică peste media UE, care este de 25,4 eurocenți/kWh.

"Cu alte cuvinte, românii plătesc cel mai mare preț real pentru energie, raportat la puterea de cumparare, din Uniunea Europeană", explică ministrul Ivan.

"România are unul dintre cele mai ridicate prețuri la energie din Europa și cel mai mare preț raportat la puterea de cumpărare. Acesta este adevărul din cifre, nu o interpretare politică.

Este de datoria noastră să recunoaștem problema și să acționăm. De aceea, lucrăm deja la măsuri care să reducă presiunea asupra gospodăriilor și să asigure o piață de energie corectă, stabilă și competitivă", susține ministrul Bogdan Ivan.

...citeste mai departe despre "Ministrul Bogdan Ivan prezintă probe că avem, într-adevăr, cea mai scumpă energie din Europa: "Lucrăm deja la măsuri care să reducă presiunea asupra gospodăriilor" VIDEO" pe Ziare.com

"Da, avem cea mai scumpă energie electrică din Europa", recunoaște ministrul Bogdan Ivan. Ce soluție le recomandă românilor ca să-și reducă facturile
"Da, avem cea mai scumpă energie electrică din Europa", recunoaște ministrul Bogdan Ivan. Ce soluție le recomandă românilor ca să-și reducă facturile
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat, într-un interviu difuzat sâmbătă, 11 octombrie 2025, că, pe baza analizei datelor din ultima lună, în România avem cea mai scumpă energie...
Depozitele de gaz sunt pline, suntem peste media UE, anunță ministrul Bogdan Ivan. Ce spune despre energia ieftină livrată Republicii Moldova
Depozitele de gaz sunt pline, suntem peste media UE, anunță ministrul Bogdan Ivan. Ce spune despre energia ieftină livrată Republicii Moldova
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat sâmbătă, 11 octombrie 2025, că România este cel mai mare producător de gaze naturale din Europa, chiar şi înainte de a începe extracţia din...
#pret energie, #pret energie electrica Romania, #bogdan ivan , #Stiri Macroeconomie

Curs valutar

1 EUR = 5.0879 RON

-0.0024

1 USD = 4.4034 RON

0.0129
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Prăbușirea ”tigrului Europei”, zeci de mii de concedieri: Românii afectați de criză în acest stat vestic
  2. Semnale de avertizare privind instabilitatea financiară îngrijorează decidenții înaintea reuniunii FMI ANALIZĂ
  3. Luni se deschide o nouă conexiune de drum expres spre autostrada A1. Principalul beneficiar va fi un mare oraș din vestul României
  4. Românii, cea mai mare pondere din Uniunea Europeană a călătoriilor realizate în interiorul propriei țări
  5. Reacția ministrului Finanțelor după decizia S&P privind ratingul de țară. „Direcția economică stabilă pe care o urmăm”
  6. Orașul care a reușit să aducă la zi sistemul centralizat de termoficare. „Au făcut în 10 ani ce Bucureștiul nu reușește de treizeci” VIDEO
  7. Lista furnizorilor de energie, după scumpirea facturilor. Cine vinde cel mai ieftin
  8. Criptomonedele s-au prăbușit cu 400 de miliarde de dolari după declarațiile lui Trump. Piețele se pregătesc pentru haos global
  9. Coaliția de guvernare discută scăderea cu 10% a salariilor. Care sunt angajații vizați de reducere
  10. De ce a crescut brusc cursul euro-leu și cât de sus poate urca moneda unică? „Așa-zisele măsuri de reformă se reduc doar la creșteri de fiscalitate”