Prețul energiei electrice pentru gospodăriile din România, al cincilea cel mai mare din UE, exprimat în puterea de cumpărare

Gospodăriile din România au plătit în primul semestru al anului în curs un preț al energiei electrice mai mic decât prețul mediu la nivel european, exprimat în euro

Gospodăriile din România au plătit în primul semestru al anului în curs un preț al energiei electrice mai mic decât prețul mediu la nivel european, exprimat în euro

Exprimat în standardul puterii de cumpărare, România are al 5-lea cel mai mare preț al energiei electrice din UE plătit de gospodării, de departe cel mai mare între țările vecine.

Dacă prețul mediu al energiei electrice este în scădere în UE, România a înregistrat o ușoară creștere în primul semestru din 2025 față de primele șase luni din 2024.

România, preț dublu față de Ungaria

Exprimate în standardul puterii de cumpărare (PPS), prețurile energiei electrice au fost cele mai mari în UE pentru gospodăriile din Cehia, de 39,16, potrivit datelor publicate de Eurostat și analizate de Risco.ro.

Au urmat, pe locurile doi și trei în clasamentul celor mai mari prețuri, Polonia (34,96) și Italia (34,40).

Urmează Germania, cu 34,34 și, pe locul 5 în UE la capitolul cele mai mari prețuri ale energiei electrice, exprimate în standardul puterii de cumpărare, România, cu 32,35.

La polul opus, cu cele mai mici prețuri din UE, bazate pe PPS, au fost observate Malta (13,68), Ungaria (15,01) și Finlanda (18,70).

Trebuie observat că este o diferență foarte mare între prețul energiei plătit de gospodăriile din România și cele pe care le plătesc gospodăriile din țările învecinate, în condițiile în care românii plătesc mai mult decât dublu decât gospodăriile din Ungaria.

Alte țări din Europa Centrală și de Sud-Est au prețuri pentru energia electrică plătită de gospodării, exprimate în standardul puterii de cumpărare, după cum urmează: Grecia 27,85, Austria 25,3, Slovacia 23,53, Bulgaria 21,19, Croația 21,03, Slovenia 20,75, Serbia 17,95.

Ads

Media UE, tendință descendentă

În ceea ce privește prețurile la energia electrică plătite de gospodării, exprimate în euro, Germania a raportat cele mai mari prețuri din UE în primul semestru al anului 2025, la 38,35 euro pe 100 kWh.

Urmează Belgia (35,71 euro) și Danemarca (34,85 euro).

De cealaltă parte, cele mai mici prețuri au fost înregistrate în Ungaria (10,40 euro), Malta (12,44 euro) și Bulgaria (13 euro).

Potrivit Eurostat, România s-a aflat sub prețul mediu al UE plătit de gospodării pentru energia electrică, având un preț de 19,18 euro pe 100 kWh.

Comparativ cu primul semestru al anului 2024, s-au înregistrat creșteri semnificative de prețuri în Luxemburg (+31,3%), Irlanda (+25,9%) și Polonia (+20%).

În același timp, cele mai mari reduceri de prețuri au fost înregistrate în Slovenia (-13,1%), Finlanda (-9,8%) și Cipru (-9,5%).

În România, prețul în primul semestru al lui 2024 a fost de 18,83 euro pe 100 kWh, se poate deci remarca o majorare de preț cu aproape 2%.

În prima jumătate a anului 2025, prețul mediu al energiei electrice pentru gospodăriile din UE a rămas în mare parte stabil la 28,72 euro pe 100 kWh, după o scădere de -0,5% față de în a doua jumătate a anului 2024 (28,87 euro), respectiv o scădere de -1,5% față de primul semestru al anului trecut (29,16 euro).

Ads

...citeste mai departe despre "Prețul energiei electrice pentru gospodăriile din România, al cincilea cel mai mare din UE, exprimat în puterea de cumpărare" pe Ziare.com

Ads