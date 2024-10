Carburanții se scumpesc din nou. Doar una din trei benzinării din București mai are prețuri sub 7 lei

Prețul carburanților a crescut din nou marți, 8 octombrie. După o perioadă de ieftiniri constante, șoferii trebuie să scoată mai mulți bani din buzunar. În București, două din trei stații de alimentare au prețuri la benzina standard de cel puțin 7 lei pe litru.

La benzinăria Petrom de pe strada Brașov din Sectorul 6, prețurile au crescut marți cu patru bani pe litru, atât la benzină, cât și la motorină, conform monitorizării Economica. Este a treia scumpire consecutivă, mai notează sursa citată. Astfel, un litru de benzină standard costă 6,99 lei pe litru, în timp ce motorina standard are un preț de 7,06 lei pe litru.

În întreaga rețea Petrom, prețul pentru benzină pleacă de la 6,93 lei pe litru și ajunge la 7 lei pe litru, conform Monitorului Prețurilor. În Capitală, doar aproximativ o benzinărie din trei mai are prețuri care să nu ajungă la 7 lei pe litru.

Lukoil menține prețul benzinei sub 6,95 lei per litru în toate stațiile sale de alimentare din București, prețul ajungând până la 6,89 lei în trei puncte. În rețeaua Mol, în schimb, prețurile pornesc de la 7,04 lei pentru un litru de benzină standard și ajung până la 7,09 lei per litru. Costurile pentru șoferi sunt similare și în rețeaua OMV. La fel, stațiile Rompetrol afișează astăzi pe totem prețuri cuprinse între 7,02 și 7,09 lei pentru un litru de benzină; o situație excepțională este la stația din Fundeni, unde carburantul costă 7,26 lei pe litru.

La motorină, prețurile în rețeaua Rompetrol variază între 7,09 și 7,15 lei pe litru, cu excepția aceleiași stații de alimentare din Fundeni, unde costul afișat la pompă este de 7,46 lei pe litru. În rețeaua Petrom, prețurile încep de la 7,04 lei și ajung până la 7,07 lei pentru un litru de motorină standard. La OMV, motorina este mai scumpă, prețurile plecând de la 7,12 lei și ajungând la un maxim de 7,15 lei pe litru. Prețurile sunt aproape aceleași și în rețeaua Mol. La Lukoil sunt cele mai mici prețuri, dar și intervalul în care variază este foarte restrâns; costurile pleacă de la 7,03 lei pe litru și ajung la 7,04 lei pentru un litru de carburant.

Mișcările de preț vin pe fondul aprecierii barilului de țiței Brent, de referință pentru formarea prețului în România. Petrolul s-a scumpit de săptămâna trecută, după ce Israelul a invadat Libanul. Iranul a răspuns prin salbe de rachete acestui atac, iar temerile privind un război extins au împins și mai mult prețurile, care se apropie din nou de 80 de dolari americani per baril. Luni, contractul continuu de țiței Brent a închis ziua de tranzacționare a un preț de aproape 81 de dolari pe baril. La momentul redactării acestei știri, cotația este sub 79,5 dolari.

