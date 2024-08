A doua scumpire a carburanților în trei zile. Benzina și motorina au aproape același preț

Benzina se scumpește din nou miercuri, 14 august, apropiindu-se de prețul motorinei, la stațiile de alimentare ale unuia dintre cei mai mari distribuitori din România. Între cele două tipuri de carburanți, diferența de cost este acum de doar doi bani.

La stația de alimentare Petrom de pe strada Brașov din București, prețul benzinei a urcat la 7,36 lei pentru un litru de carburant standard, o scumpire de patru bani, conform Economica. Costul motorinei nu s-a schimbat, rămânând la 7,38 lei pe litru. Modificarea vine după o altă scumpire, efectuată luni.

Cea mai ieftină benzină standard din municipiu costă 7,26 lei per litru, la o stație a Rompetrol din Fundeni, conform Monitorului Prețurilor. Mol, Rompetrol și OMV au cea mai scumpă benzină standard, prețul ajungând în unele stații de alimentare și la 7,46 lei per litru. În schimb, la Lukoil, prețul maximal nu trece de 7,32 lei pe litru. La motorină.

Aceeași rețea are și cel mai mic plafon superior de preț la motorina standard, unde cel mai mare preț este de 7,39 lei per litru, în București. La OMV și Mol, motorina ajunge și la 7,47 lei per litru. Cea mai ieftină motorina standard este la stația Petrom din Cotroceni, de pe strada Doctor Herescu.

