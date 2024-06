Ce se întâmplă cu prețurile carburanților după majorarea accizelor din iulie. Expert: "Posibil să ne întoarcem la cele din primăvară"

După o perioadă de scăderi mici, dar constante, ale prețurilor carburanților, șoferii vor vedea scumpiri la pompă de la începutul lunii viitoare. În iulie intră în vigoare noile accize practicate de stat.

În același timp, la nivel internațional, piața petrolului este într-o încercare de stabilizare, după șocurile economice din ultimul timp. Ziare.com a discutat cu expertul Dumitru Chisăliță, președinte al Asociației Energie Inteligentă, pentru a înțelege dacă prețurile vor crește în a doua jumătate a anului 2024.

La sfârșitul săptămânii trecute, prețul carburanților ajunsese la 6,88 lei per litru, pentru benzina standard, și 6,93 lei per litru pentru motorina standard, în urma unei promoții valabile doar sâmbăta și duminica, prin care prețul carburanților standard a scăzut cu 5 bani per litru. Acest preț al motorinei era cel mai mic din ultimele 11 luni, conform Profit.ro.

"Partea de fiscalitate este o chestiune care ține exclusiv de dispozițiile administrative ale României. Din acest punct de vedere, fiscalitatea se traduce automat printr-o creștere a prețului la pompă", explică Dumitru Chisăliță, expert în domeniul energiei și fost membru în consiliul de administrației al Romgaz SA.

După revizuirea accizelor de la începutul anului, urmează ca, de la 1 iulie, prețurile să crească iar. Potrivit unor calcule ale Profit.ro, noua politică de taxare va scumpi benzina cu 43 de bani per litru, în timp ce costul la pompă pentru motorină ar urma să crească cu 40 de bani per litru. Înainte de majorările din acest an, România avea printre cele mai mici accize din UE, conform unei analize a Ziare.com.

"În ceea ce privește evoluția burselor petroliere sau a cotațiilor țițeiului, care stă la baza rafinării și a obținerii produselor petroliere, lucrurile sunt sub umbra mai multor tendințe. Cel puțin la acest moment, tendințele nu sunt unele negativiste sub aspectele evoluției. Cu alte cuvinte, chiar dacă vorbim de decizii care se discută a fi luate în momentul de față de anumite organizații ale producătorilor de țiței, ele sunt mai degrabă de menținere decât de a determina niște fluctuații speculative pe creștere", a comentat președintele Asociației Energie Inteligentă pentru Ziare.com.

La începutul lunii iunie, planurile interne ale Organizaţiei Țărilor Exportatoare de Petrol (OPEC) au ajuns în presă, anunțând păstrarea unor tăieri în producție pentru anul 2024. Confirmarea oficială a venit pe 2 iunie, când OPEC și țările partenere, funcționând în OPEC+, au decis păstrarea unei reduceri de furnizare de două milioane de barili de petrol pe zi până la finalul anului 2025. Această reducere va fi implementată de toți membri cartelului țițeiului. O reducere voluntară de 2,2 milioane de barili pe zi a fost, de asemenea, prelungită pentru al treilea trimestru al anului în curs, conform Reuters. O altă scădere voluntară, în cuantum de 1,66 milioane de barili pe zi este în vigoare până la finalul lui 2024.

"Având în vedere toate aceste elemente, cel mai probabil vom asista în toamnă la o ușoară creștere a prețului, atât pe fondul acestor măsuri care vor fi luate de reducere a ofertei, cât și pe fondul creșterii cererii, care probabil va apărea în sezonul rece. Aceasta va veni, probabil, la pachet cu anumite cerințe suplimentare de produse petroliere. Deci, este posibil să ne întoarcem la un preț peste 7,1 - 7,2 lei per litru, către 7,5 - 7,6 lei per litru, pe care l-am avut și în primăvara acestui an", argumentează Chisăliță.

Cotația barilului de petrol Brent este cea în baza căreia se formează prețul carburanților în Europa, inclusiv în România. La începutul lunii aprilie, cotația contractelor continue pentru barilul de țiței ajungea la maximul acestui an, 91,17 dolari per baril. La momentul redactării acestui material, prețul afișat la bursă este 82,92 dolari per baril, conform platformei de profil Market Watch.

"În același timp, nu putem să spunem că, în momentul de față sunt niște semnale sau niște ipoteze care să ne îngrijoreze în mod semnificativ în ceea ce privește evoluția prețurilor produselor petroliere în iarna următoare. Părerea mea este că este o chestiune de menținere și nicidecum de a sălta prețurile spre alte direcții", conchide expertul.

