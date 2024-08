Carburanții se ieftinesc ușor, cu diferențe mari în funcție de stația de alimentare. Benzina rămâne mai scumpă decât motorina

În București, prețurile carburanților au scăzut ușor marți, 20 august, iar ieftinirile efectuate păstrează prețul benzinei peste cel al motorinei în multe stații de alimentare din municipiu.

Benzina costă 7,31 lei per litru la stația de alimentare Petrom de pe strada Brașov din cartierul Drumul Taberei, o ieftinire de cinci bani față de ziua precedentă, conform monitorizării realizate de Economica. Prețul motorinei a scăzut cu 4 bani, până șa 7,29 lei per litru.

În Capitală, un preț de sub 7,3 lei pentru un litru de benzină standard se găsește rar, dar stația de alimentare de pe strada Doctor Herescu din Cotroceni afișează cel mai mic preț din București, de 7,25 lei per litru, conform Monitorului Prețurilor. De asemenea, Petrom și Lukoil au prețuri maxime de 7,32 lei per litru, în timp ce, în rețeaua Rompetrol, benzina ajunge să se vândă și cu 7,46 lei, situație întâlnită și în rețeaua Mol.

Cea mai ieftină motorină standard se găsește la stația Socar de la Vasile Lascăr, unde un litru de carburant costă 7,25 lei. În afară de această excepție, mai multe stații Petrom afișează un preț de 7,29 lei pentru un litru de carburant. Lukoil are cele mai mici diferențe de preț, costul la pompă variind între 7,31 lei și 7,32 lei per litru de combustibil standard.

Cea mai scumpă motorină se găsește la o stație din rețeaua Rompetrol, de pe Șoseaua Fundeni, unde carburantul costă 7,46 lei per litru. Altfel, mai multe stații Mol afișează un preț de 7,42 lei per litru de motorină standard, conform sursei citate.

Ieri, presa internațională a scris despre abundența de motorină din Europa, în contextul în care marile tancuri petroliere au transportat combustibil rafinat în loc de țiței. Datele unei firme de consultanță arată că, în luna august 2024, importurile de motorină ar putea urca la cel mai ridicat nivel de după luna ianuarie 2023. Sosirea unui singur tanc petrolier de tip VLCC a modificat deja cifrele de import, în timp ce un al doilea a ajuns în port, iar al treilea navighează în Marea Mediterană.

Analiştii subliniază că majorarea importurilor de motorină în Europa are mai mult de a face cu mărimea şi momentul în care au ajuns navele în port decât cu o modificare semnificativă a cererii de bază.

