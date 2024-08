Carburanții sunt mai ieftini joi. Benzina scade sub 7,30 lei pe litru

Benzina și motorina sunt mai ieftine în dimineața zilei de joi, 22 august, după o ieftinire care a adus carburanții sub prețul de 7,30 lei la unele stații de alimentare. Reducerea prețului vine pe fondul unei oferte mărite de motorină în Europa, dar poate fi asociată și cu scăderea recentă a cotațiilor țițeiului.

La stația Petrom de pe strada Brașov din Capitală, un litru de benzină standard costă 7,27 lei, în timp ce motorina standard a ajuns la 7,24 lei pe litru, conform unei monitorizări realizate de Economica. Aceste mișcări de prețuri se traduc printr-o ieftinire cu 4 bani la benzină, care scade de la 7,31 lei, și cu 5 bani la motorină, menținând mai jos prețul carburantului folosit de autovehiculele cu motoare diesel.

Cea mai ieftină benzină standard din București se apropie de 7,2 lei pe litru; la stația Petrom de pe strada Doctor Herescu din Cotroceni, un litru de combustibil costă 7,21 lei. În același timp, mai multe benzinării Petrom, Lukoil și Socar au prețuri de 7,23 lei pe litru. În schimb, cea mai scumpă benzină ajunge la 7,41 lei per litru, la mai multe stații de alimentare din rețelele Rompetrol și Mol, conform Monitorului Prețurilor.

Cel mai mic preț la motorină este afișat pe totemul stației Socar de pe strada Vasile Lascăr, unde un litru de combustibil costă 7,2 lei. În rest, mai multe stații Petrom și încă o stație Socar au prețuri de 7,24 lei per litru. Cea mai scumpă motorină este la o stație Rompetrol din Fundeni, unde costul ajunge la 7,46 lei per litru, dar este singura din Capitală cu un preț atât de ridicat. Altfel, prețul la pompă ajunge la 7,38 lei la mai multe stații din rețelele Rompetrol și Mol.

Cotația țițeiului Brent, de referință pentru piața din România, a scăzut joi pentru a cincea sesiune consecutivă, ajungând la sub 76 de dolari americani pentru un baril de petrol, conform Reuters. Vânzările vin în contextul unei revizuiri negative a informațiilor privind angajările în Statele Unite în acest an și informații sub așteptări despre economia Chinei, cel mai mare importator de petrol de pe glob.

În același timp, presa internațională a scris despre abundența de motorină din Europa, în contextul în care marile tancuri petroliere au transportat combustibil rafinat în loc de țiței. Datele unei firme de consultanță arată că, în luna august 2024, importurile de motorină ar putea urca la cel mai ridicat nivel de după luna ianuarie 2023. Sosirea unui singur tanc petrolier de tip VLCC a modificat deja cifrele de import, în timp ce un al doilea a ajuns în port, iar al treilea navighează în Marea Mediterană.

