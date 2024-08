Carburanții costă mai mult luni, 12 august. Benzina standard este mai scumpă cu patru bani, ajungând la un preț de 7,32 lei per litru.

În același timp, costul motorinei rămâne stabil, la 7,38 lei pe litru, conform Economica.net, care monitorizează o stație Petrom de pe strada Brașov din Capitală.

În București, cel mai mic preț al benzinei este la o stație Lukoil din Chitila, unde un litru de carburant costă 7,24 lei, conform datelor furnizate de Monitorul Prețurilor. Toate stațiile Lukoil au un preț la pompă de cel mult 7,29 lei pe litru. Cea mai scumpă benzină standard se găsește la Rompetrol și OMV, ambii operatori având stații de alimentare unde prețul ajunge la 7,42 lei pentru un litru de combustibil.

În schimb, la motorină standard, stația de alimentare Socar de pe strada Vasile Lascăr vinde motorina cu 7,34 lei per litru, dar este o unică excepție. Spre exemplu, toate stațiile Lukoil din București afișează pe totem la momentul publicării acestei știri au prețuri între 7,38 lei și 7,39 lei per litru. Cea mai scumpă motorină din municipiu se găsește la mai multe stații Rompetrol, Mol și OMV, unde costă 7,47 lei per litru.

La mijlocul lunii iulie, datele Comisiei Europene consultate de Ziare.com arătau că benzina și motorina care ajung la stațiile de alimentare din România sunt deja scumpe, înainte de aplicarea TVA și a accizelor. La acel moment, prețul de vânzare practicat de operatorii din România era al zecelea cel mai mare din Europa.

...citeste mai departe despre "Benzina și motorina sunt mai scumpe. Cele mai mari prețuri la motorină din București se apropie de 7,5 lei per litru" pe Ziare.com

Ads

Ți-a plăcut articolul? Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent Susține proiectul Business24.ro