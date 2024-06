Prețurile carburanților cresc din nou, înainte de modificarea accizelor din iulie. Cât costă benzina și motorina la pompă

Cresc din nou prețurile la pompă. Șoferii care își alimentează marți, 25 iunie, autovehiculele observă că atât motorina, cât și benzina s-au scumpit cu trei bani per litru într-o benzinărie din Sectorul 6 al Bucureștiului. În Capitală, aproape toate stațiile de alimentare afișează un preț de peste 7 lei pe litru pentru benzina standard.

Stația Petrom de pe Șoseaua Virtuții din București afișează pe totem un preț de 7,05 bani per litru pentru benzina standard, în timp ce motorina standard costă 7,14 bani per litru. Aceste costuri reprezintă scumpiri cu trei bani în fiecare caz, conform monitorizării realizate de Economica.net.

Marți, prețul motorinei standard variază între 7,12 lei per litru, la stațiile Lukoil, și 7,23 lei per litru, la OMV, conform datelor disponibile prin Monitorul Prețurilor. Cea mai ieftină benzină pare a fi la una dintre stațiile Lukoil, unde costă 6,97 lei per litru. La polul opus, șoferii trebuie să plătească 7,15 lei pentru un litru de benzină de la stația Mol de la 1 Mai.

În iulie, acciza pentru carburanți va crește, ceea ce se va traduce în noi scumpiri la pompă. Potrivit unor calcule ale Profit.ro, noua politică de taxare va scumpi benzina cu 43 de bani per litru, în timp ce costul la pompă pentru motorină ar urma să crească cu 40 de bani per litru, dacă furnizorii traduc matematic creșterile de taxe. Pe fondul politicii de control de piață a statelor producătoare de petrol, este posibil ca prețul să crească și mai mult, spre finalul anului.

