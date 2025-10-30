Acordurile lui Trump cu pâmânturi rare, atacuri la adresa China. Lovitură primită de SUA, ele sunt inutile timp de 10 ani

Acordurile lui Trump privind pământurile rare, încheiate cu patru state din Asia și Australia atacă China, care deține dominația globală în cazul acestor minerale. Analiștii spun că efortul ar putea stabiliza prețurile globale și ar putea stimula rafinarea produselor critice. Dar SUA primesc o lovitură pe termen scurt, deoarece acordurile sunt inutile timp de 10 ani ani, cât durează procesul de la dezvoltarea unor noi mine de pământuri rare și până la crearea produselor finite.

Goldman Sachs estimează că dezvoltarea noilor mine de pământuri rare tinde să dureze până la un deceniu, rezervele cunoscute pentru anumite elemente fiind „foarte rare” în afara Myanmarului și Chinei, în timp ce construirea rafinăriilor ar dura aproximativ 5 ani, potrivit CNBC.

Amenințările Chinei la adresa controlului exporturilor au împins mai multe țări să se alinieze cu Washingtonul în ceea ce privește securitatea mineralelor critice, spun analiștii. Presiunile președintelui american Donald Trump de a asigura acorduri de aprovizionare cu pământuri rare în Asia vor slăbi în cele din urmă dominația Chinei în lanțul global de aprovizionare cu minerale critice - dar analiștii au spus că punerea în practică a acordurilor va dura mulți ani.

În 10 zile, Trump a consolidat acorduri cu Australia, Malaezia, Cambodgia și, cel mai recent, Japonia, pentru a consolida aprovizionarea cu pământuri rare și alte minerale critice care sunt cruciale pentru fabricarea de baterii, automobile, sisteme de apărare și cipuri de calcul.

Acordurile ar putea „beneficia enorm de faptul că vor fi legate între ele într-un acord plurilateral cu angajamente solide, finanțare și punerea în comun a resurselor”, a declarat Wendy Cutler, vicepreședinte la Asia Society Policy Institute. Pe termen mediu, vom ieși din lanțul de aprovizionare chinezesc, dar pe termen scurt, există încă o mare dependență de China.

Cea mai recentă victorie pentru Trump a fost un acord cu Japonia care vizează asigurarea aprovizionării cu minerale critice brute și prelucrate, promițând totodată finanțarea pentru anumite proiecte în următoarele șase luni. Pactele anterioare cu Australia, Malaezia și Thailanda au conturat, de asemenea, planuri de miliarde de dolari, angajamente față de practici comerciale echitabile și evitarea interdicțiilor sau cotelor de export.

Deși acordurile lui Trump vor aduce un sprijin financiar mult necesar industriei și ar putea, în cele din urmă, să pună la îndoială controlul Beijingului asupra pământurilor rare, experții au declarat că eforturile vor fi costisitoare și vor dura până la 10 ani până vor da roade.

Acordul lui Trump cu Ucraina privind pământurile rare

„Ceea ce încercăm să facem acum este să renunțăm la lanțul principal de aprovizionare chinezesc, dar acest lucru va dura timp”, a declarat Dennis Wilder, un fost oficial de rang înalt al serviciilor secrete americane și acum cercetător la Universitatea Georgetown. „Pe termen mediu, vom renunța la lanțul de aprovizionare chinezesc, dar pe termen scurt, există încă o mare dependență de China”, a subliniat Wilder.

China domină 69% din cota de piață pentru mineritul de pământuri rare, 92% din rafinare și 98% din fabricarea magneților, estimează banca.

Exact același lucru s-a spus atunci când Trump a încheiat un acord cu pământuri rare cu Ucraina (în luna mai 2025). Financial Times scria la acea vreme că acest mecanism de investiții din industria pământurilor rare este foarte laborios și durează foarte mult timp de la demararea proiectelor până la produsul finit, plus că va necesita investiții uriașe ale sectorului privat.

Acordul privind resursele încheiate de Donald Trump cu Ucraina nu va genera producție minieră timp de cel puțin un deceniu și va necesita investiții uriașe din sectorul privat pentru a demara proiectele.

„Ar putea fi 10-15 ani - acesta este genul de termen despre care vorbim”, a declarat Eric Rasmussen, fost șef al departamentului de resurse naturale al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Peter Bryant, președintele grupului consultativ minier Clareo, a declarat că acordul „face puțin pentru a reduce riscurile lanțului de aprovizionare în următorii 10 ani, deoarece va dura cel puțin atâta timp pentru a descoperi și dezvolta mine” în țara est-europeană.

