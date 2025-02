România și SUA au un proiect comun în industria de armament. Ministrul Predoiu: "Noua administrație Trump îl poate face"

Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, a anunțat că Statele Unite și România lucrează la un proiect comun în domeniul industriei de armament, proiect care are șanse să fie realizat pe timpul actualei administrații Trump.

Ministrul Predoiu a explicat că proiectul fusese inițiat în perioada președintelui Biden dar atunci nu s-a realizat nimic concret. "Sunt convins că noua Administrație Trump îl poate face, lucrează cu altă accelerație", a precizat Predoiu într-un interviu pentru DC News.

"Washingtonul rămâne pentru România capitala cheie în materie de securitate militară a țării ținând cont inclusiv de faptul că este principala forță din cadrul NATO. Dar trebuie să dezvoltăm accelerat pilonul economic al parteneriatului cu SUA. România dispune de atu-uri importante pentru o relație economică mai strânsă cu SUA în domenii economice strategice militar pentru SUA și România. Dar trebuie să venim cu proiecte concrete și fezabile economic. Sunt domenii în care putem dezvolta, în domeniul IT (centre de date), energie, inclusiv nucleară, minerale, industria de armament, de exemplu. Am discutat un astfel de proiect cu vechea administrație americană, dar lucrurile nu s-au mișcat. Sunt convins că noua Administrație Trump îl poate face, lucrează cu altă accelerație. De altfel, am avut în acest sens o discuție anul trecut în aprilie, la Washington, cu senatorul Rubio, astăzi secretar de stat. Putem relua lucrurile din acel punct", a explicat Cătălin Predoiu.

Pe de altă parte, Predoiu a subliniat că România trebuie să crească bugetul Apărării, așa cum le solicită țărilor europene actuala Administrație a SUA.

"Trebuie să ridicăm cheltuielile pentru apărare, trebuie să ajungem cât de rapid la 4-5 la sută din PIB. Acest lucru va fi mai fezabil dacă UE va renunța să considere cheltuielile pentru apărare în calculul deficitului bugetar. Însă trebuie să învățăm rapid felul în care gândește și acționează noua Administrație Trump. Să înțelegem care îi sunt obiectivele strategice și unele teme particulare, de exemplu să înțelegem interesul față de un subiect precum USAID. Și noi dorim ca președintele Trump să reușească în negocierile pe care le-a lansat și să ajungem la o pace durabilă în Ucraina", a explicat ministrul român.

Cătălin Predoiu se declară optimist și consideră că România și SUA continuă să împărtășească aceleași valori, inclusiv sub mandatul lui Donald Trump: "Fundamental și strategic, vedem lucrurile la fel în materie de valori, avem aceleași interese, nu este dubiu și cu timpul se va reconfirma acest lucru. E nevoie de puțin timp în toate, chiar și când se lucrează accelerat".

După ce Rusia a atacat Ucraina, acum trei ani, președintele Iohannis anunțase că România va aloca pentru apărare 2,5 la sută din PIB. Efectiv însă, România a cheltuit pentru apărare mai puțin de 2,5 la sută din PIB.

