A fost montat ultimul tablier al podului Grădiștea de pe secția de circulație 102 București-Giurgiu, închisă din 2005. Este vorba despre cel mai lung viaduct de cale ferată din România.

”Pe șantierul podului de cale ferată peste râul Argeș de la Grădiștea, parte din prima cale ferată a României (dată în circulație în 1869) București – Giurgiu, lucrările se află în faza finală a început montarea ultimului tablier metalic al acestui nou pod, care îl înlocuiește pe cel vechi, prăbușit în urma inundațiilor în 2005. În total, au fost 5 elemente de tablierului metalic, care cântăresc aproximativ 280 tone fiecare;

La construcția căii ferate de pe pod și viaduct s-a folosit slab track – o soluție care simplifică execuția suprastructurii căii ferate, folosită pentru prima dată în România. Lungimea totală a podului și viaductului peste Argeș este de 1384 metri, dintre care podul are 136 metri”, a transmis secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu.

@ioanaviatorul #bucuresti #giurgiu #cfr #caleferata #viaduct #gradistea #raularges #train #infrastructure #romania🇷🇴 #foryou ♬ May it be - B2A & Anklebreaker & Dypression

Redeschiderea acestei linii feroviare va avea loc în câteva luni și va contribui și la introducerea trenurilor metropolitane pentru comunitățile din sudul Bucureștiului și arealul județelor Giurgiu și Ilfov.

Podul de la Grădiștea s-a prăbușit în 2005 din cauza viiturilor, iar lucrările de reconstruire a acestuia au fost amânate mai bine de un deceniu, fiindcă nu s-au alocat fonduri și proiectul nu a fost considerat unul important. Podul se află între stațiile Vidra și Grădiștea, la aproximativ 20 km de București.

...citeste mai departe despre "Cel mai lung viaduct de cale ferată din România. A fost montat ultimul tablier metalic. Când se va circula normal între București și Giurgiu VIDEO " pe Ziare.com

Ads