Eșec pe bandă rulantă pentru România în cazul PNRR-ului. Câte proiecte au fost ratate. Descoperirea ministrului Mediului după Guvernele Ciucă și Ciolacu

România continuă să înregistreze noi eșecuri în cazul PNRR. O treime dintre proiectele din zona de mediu au fost ratate, a avertizat Diana Buzoianu.

După Guvernele Ciolacu și Ciucă ar fi rămas haos. Mulți bani din PNRR au fost pierduți, susține ministra de la Mediu.

„Am avut negocierea cu Comisia Europeană (...). Am ieșit public și am spus foarte clar care este stadiul. Stadiul era unul devastator. Deci la mai bine de doi ani de zile de la implementarea PNRR-ului, erau proiecte masive, foarte multe dintre ele care erau la 0%. Și vorbim asta la foarte multe autorități din subordinea Ministerului Mediului. Apele Române au ieșit în evidență, pentru că la ei s-au pierdut sume uriașe, dar s-au pierdut și în Delta Dunării, s-au pierdut și la ANM, s-au pierdut și la ANEMAP. Cred că singura instituție care a reușit e Garda de Mediu”, a declarat Buzoianu la RFI.

Oficialul de la Mediu mai susține că proiectele neîncepute sunt compromise. Însă, mai există speranțe pentru cele ce au bifat pragul de implementare de 30%.

„Urmează să trecem un memorandum în Guvern, în perioada imediat următoare, noi sperăm chiar săptămâna viitoare, prin care proiectele care erau peste 30% să continue, pentru că pentru ele există finanțare de la nivelul Comisiei Europene. Asta înseamnă o parte semnificativă, practic toate proiectele de apă-canal, de exemplu, de peste 30% implementate. Toate proiectele pentru centrele de aport voluntar de peste 30%. Centrele de aport voluntar sunt locurile în care dacă ai deșeuri voluminoase, mobilă, dacă ai deșeuri vegetale în rural și nu știi unde să le duci, poți să le duci acolo, gratuit”, a explicat Buzoianu.

Ads

Ministrul sa mai spus că prin PNRR ar trebui finalizate până în vara anului viitor 200 de centre de aport voluntar.

„Ministerul a decis acum câțiva ani de zile să centralizeze achiziția pentru containere, containerele unde se ducă să se arunce aceste deșeuri. Ce credeți că s-a întâmplat? Din nouă licitații, din nouă loturi, patru sunt blocate, sunt blocate în contestații. Noi sperăm ca anul acesta să se finalizeze aceste contestații, să existe în sfârșit un câștigător stabilit de către justiție și să putem să dăm, pentru că până la urmă, de la momentul în care câștigătorul este stabilit în instanță, mai ai nevoie de un timp foarte scurt să livrezi containerele respective.

Deci, practic, investițiile sunt făcute în aproape toate cazurile din aceste două sute dintre centrele de aport voluntar, doar că așteaptă majoritatea dintre ele containerele de la Ministerul Mediului. Ceea ce ne arată că întotdeauna este o discuție foarte importantă de avut între dorința de a controla să nu se întâmple niște lucruri abuzive la nivel local și atunci preferi să centralizezi, dar pe de altă parte, centralizând achizițiile, riști să blochezi tot. Dacă, de exemplu, o singură achiziție nu merge bine, ai blocat de fapt proiectele pe toată țara”, a concluzionat Buzoianu pentru sursa citată.

Ads

...citeste mai departe despre "Eșec pe bandă rulantă pentru România în cazul PNRR-ului. Câte proiecte au fost ratate. Descoperirea ministrului Mediului după Guvernele Ciucă și Ciolacu" pe Ziare.com

Ads