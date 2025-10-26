România, sub lupa Bruxelles-ului: Comisarul Dombrovskis vine la București pentru discuții despre buget și PNRR

Comisarul european pentru economie şi productivitate, implementare şi simplificare, Valdis Dombrovskis, va face o vizită oficială în România în perioada 27-28 octombrie, pentru a discuta cu autoritățile române despre evoluţiile bugetare și economice, implementarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), precum și despre principalele priorități politice ale Uniunii Europene, anunță Reprezentanţa Comisiei Europene în România.

Luni, 27 octombrie, comisarul european va vizita mai multe proiecte finanţate prin PNRR, alături de ministrul investiţiilor şi proiectelor europene, Dragoş Pîslaru. În aceeași zi, Valdis Dombrovskis se va întâlni cu guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, la sediul BNR, pentru discuții privind contextul macroeconomic și politicile monetare în raport cu obiectivele europene.

Marți, 28 octombrie, agenda oficialului european include întrevederi cu preşedintele României, Nicuşor Dan, prim-ministrul Ilie Bolojan, ministrul finanţelor Alexandru Nazare, precum şi cu membri ai Comisiilor reunite pentru buget, finanţe şi afaceri europene din Senat și Camera Deputaţilor.

Tot marți, de la ora 11:30, comisarul Valdis Dombrovskis va susține o conferință de presă comună cu premierul Ilie Bolojan, la Palatul Victoria, în care vor fi prezentate concluziile discuțiilor și direcțiile viitoare de cooperare între Guvernul României și Comisia Europeană.

Vizita comisarului european are loc într-un moment în care România se află sub presiune pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR și pentru menținerea echilibrului bugetar, în condițiile în care deficitul și reformele asumate rămân sub supravegherea atentă a Bruxelles-ului.

Potrivit oficialilor europeni, întâlnirile vor viza atât stadiul absorbției fondurilor europene, cât și măsurile de creștere a competitivității economice și reformele din administrația publică incluse în PNRR.

