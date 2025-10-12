E oficial. România a transmis PNRR renegociat către Comisia Europeană. Au fost eliminate proiecte de 7 miliarde de euro. Unde sunt cele mai mari pierderi

E oficial. România a transmis PNRR renegociat către Comisia Europeană. Au fost eliminate proiecte de 7 miliarde de euro. Unde sunt cele mai mari pierderi
România a transmis PNRR renegociat către Comisia Europeană FOTO Facebook/Dragoș Pîslaru

Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a anunțat vineri seară, 12 septembrie, că România a transmis oficial PNRR renegociat către Comisia Europeană. Urmează aprobarea formală de către Comisie și apoi decizia Consiliului ECOFIN.

"Vineri, ora 21:30, sediul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene: România a transmis oficial PNRR-ul renegociat către Comisia Europeană.

Pentru efortul excepțional al acestor zile, mulțumesc colegilor mei din DGMRFSC care au lucrat zi-lumină în aceste săptămâni (inclusiv celor care lipsesc din poza noastră de azi), colegilor din toate ministerele pentru transmiterea în regim de urgență a planurilor sectoriale!

Le mulțumesc colegilor miniștri pentru implicarea lor și prim-ministrului Ilie Bolojan pentru întreaga susținere!", a scris ministrul pe Facebook.

Pîslaru a anunțat, în aceeași postare, și ce urmează: "aprobarea formală de către Comisie și apoi decizia Consiliului ECOFIN."

"Este o onoare pentru mine să fac parte din acest proces atât de important pentru modernizarea României. Mulțumesc tuturor!", a încheiat ministrul Pîslaru.

Pe 14 august, Ministerul condus de Pîslaru a publicat lista integrală a proiectelor din PNRR care pierd bani, care sunt eliminate de tot din program și care se mută pe alte componente de împrumuturi.

Valoarea alocată României prin PNRR s-a redus de la 28,5 miliarde de euro (14,9 miliarde euro sub formă de împrumuturi, 13,6 miliarde euro sub formă de granturi) la 21,62 miliarde de euro (13,56 miliarde de euro sub formă de granturi și 8,06 miliarde de euro sub formă de împrumuturi).

Cele mai importante tăieri sunt la spitale, a scris Economedia.

Reforma „Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice (19 spitale)”, care avea un buget din granturi de 1,047 miliarde de euro, va suferi o tăiere de buget de 511 milioane de euro, iar 259,8 milioane de euro se mută din grant în împrumut.

