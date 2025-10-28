Adrian Câciu (PSD) estimează că guvernul Bolojan va pierde fonduri europene de 7,9 miliarde euro. N-ar fi din cauza lipsei de reforme ci a modului în care se face administrarea țării

Marti, 28 Octombrie 2025, ora 22:50
Adrian Câciu, fost ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene - FOTO Facebook / Adrian Câciu

Adrian Câciu (PSD), fost ministru de Finanțe și fost ministru al Fondurilor Europene, estimează că guvernul Bolojan va pierde, până la sfârșitul anului 2025, fonduri europene care vor totaliza 7,9 miliarde de euro.

Câciu transmite acest avertisment într-un mesaj postat pe Facebook, în ziua de 28 octombrie 2025.

"Apropos de deficit și suspendare de fonduri: la câte fonduri europene a pierdut actualul guvern nici nu ai nevoie de sperietoarea suspendării. 7 miliarde euro deja pierdute în acest an. Suntem la o luna distanță să mai pierdem 900 milioane euro (sume rotunjite). Un total de 7,9 miliarde euro. 2 autostrăzi!", subliniază Câciu.

Fostul ministru consideră nu reformele sau, dimpotrivă, nu lipsa reformelor ar fi generat actuala criză financiară.

"Nu reformele sau lipsa lor au produs ce va spun.

Ci modul în care se face administrarea executivă curentă a țării", susține Adrian Câciu.

Mesajul acestuia intervine simultan cu punctul de vedere exprimat de Lia Olguța Vasilescu, vicepreședinte PSD, care consideră că Ilie Bolojan trebuie să demisioneze din funcția de premier, dacă România va pierde încă 900 de milioane de euro, până la finalul anului 2025.

