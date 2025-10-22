Comisia Europeană a aprobat varianta finală a PNRR pentru România. "Ce s-a obținut la renegociere"

Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene FOTO Facebook/Dragoș Pîslaru

Comisia Europeană a aprobat PNRR-ul revizuit al României, care poate primi, acum, în total 21,4 miliarde de euro. Din păcate, 7 miliarde de euro au fost pierduți definitiv.

Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a făcut anunțul miercuri seară, 22 octombrie, pe Facebook.

"E oficial: Comisia Europeană a aprobat azi varianta finală a PNRR-ului României. Documentele oficiale sunt publicate oficial pe site-ul Comisiei Europene, iar următorul pas este aprobarea formală în următoarea reuniune a Consiliului ECOFIN", a scris ministrul pe rețeaua de socializare.

După ajustările negociate, valoarea finală a PNRR-ului României este de 21,41 miliarde euro, dintre care 13,57 miliarde euro granturi și 7,84 miliarde euro împrumuturi.

România a încasat deja peste 10 miliarde de euro din PNRR, deci mai poate atrage aproximativ 11 miliarde de euro până în luna august a anului viitor.

Ce a obținut România la renegociere

- finanțarea autostrăzii A7, de 2,17 miliarde euro, a fost transferată integral din împrumuturi în granturi;

- proiectele de renovare energetică a clădirilor – în valoare de 1,39 miliarde euro – au fost de asemenea transformate în granturi;

- menținerea investițiilor strategice în digitalizare, inclusiv pentru automatizarea administrației publice și finalizarea cloud-ului guvernamental;

- finanțarea pentru opt unități spitalicești importante și am introdus o investiție nouă pentru 1.200 de ambulanțe.

