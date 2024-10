Efectul de bumerang al plafonării alimentelor: ”Ştim ce înseamnă preţurile impuse de statul comunist şi cozile aferente”

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunţat că se lucrează la o Ordonanţă de Urgenţă în care plafonarea adaosului comercial va fi extinsă la toate produsele procesate în România.

Proiectul de ordonanţă nu a ajuns în dezbatere publică, dar a fost criticat de jucătorii din domeniu. În prezent, adaosul comercial este plafonat pe lanţul de producţie, distribuţie şi comercializare, încă din 2023, pentru anumite produse alimentare de bază, cum ar fi pâinea, laptele, carnea sau ouăle.

Plafonarea adaosului comercial se aplică, conform legii în vigoare, până la 31 decembrie 2024. Discuţiile despre prelungirea şi extinderea măsurii au stârnit reacţii contradictorii, fiind contestată de Romalimenta, de Asociaţia Marilor Reţele Comerciale din România, de Confederaţia Patronală Concordia şi de Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană şi susţinută de Asociaţia Operatorilor din Agricultura Ecologică - BIO România.

Aceştia au vorbit inclusiv despre posibilitatea apariţiei unor scumpiri la alte categorii de produse, cum s-a mai întâmplat şi în trecut.

„Plafonarea despre care vorbim, problema apare că profitul ăsta este știrbit sau scade sub valorile rezonabile, poate să cadă chiar și la zero și atunci compania trebuie să scoată ceva. Atunci clar că ridică prețurile în altă parte. Dacă mergi cu un profit sub zero, atunci intri în faliment. E clar și trebuie să faci ceva, să nu intri în faliment. E clar că trebuie să ridici prețurile în altă parte”, a declarat George Bădescu, președinte Asociaţiei Marilor Reţele Comerciale din România.

Ziare.com a vrut să afle şi care este poziţia Asociaţiilor pentru Protecţia Consumatorilor. Costel Stanciu, preşedintele Asociaţiei Pro Consumatori, a vorbit într-un interviu pentru Ziare.com despre această măsură.

„Ne aflăm, noi, de la Asociaţia Pro Consumatori, într-o dilemă, susţinem drepturile economice ale consumatorilor, dar susţinem şi economia de piaţă. Deci, să rămână adaosul plafonat la produsele curente, dar fără extindere. De ce? Pentru că piaţa a suportat, deocamdată. Dar experienţa mondială arată că, atunci când preţurile sunt impuse, marfa se împuţinează, pentru că comercianţii nu au interes să vândă sub profitul estimat. Noi, românii, ştim ce înseamnă preţurile impuse de statul comunist şi cozile aferente. Este totuşi recomandabilă creşterea veniturilor, cum e cazul cu pensiile, decât reducerea forţată a preţurilor. Se generează mai puţine tulburări în economia naţională. Retailerii vor creşte preţurile până la limita suportată de consumator, dar nu peste, evident. Oamenii vor cumpăra mai puţin sau deloc, şi atunci ce faci cu marfa, ce fac producătorii, ce facem cu şomajul?”, a declarat preşedintele Asociaţiei Pro Consumatori.

Consumatorii vor fi cei care vor suporta efectele adverse.

„Autorităţile sunt executante ale decidentului politic. Dacă partidul la guvernare plafonează preţurile, câştigul de voturi pentru alegerile de peste o lună este garantat. Dar există riscul ca România, dacă va continua pe această cale a cadourilor guvernamentale, să ajungă precum Grecia, acum câţiva ani. Cine garantează că următorul guvern nu va oferi şi alte cadouri, al 14-lea salariu, al 15-lea salariu, tichete de masă, de vacanţă, de mai cine ştie ce?!”, mai spune Costel Stanciu.

O eventuală extindere a plafonării ar putea genera scumpiri la alte produse, avertizează specialiştii.

„Este firesc ca managerii marilor reţele comerciale să încerce recuperarea pierderii de profit prin scumpirea produselor neplafonate. Dacă îi vom acuza de lăcomie, ne vom plasa exact în cadrul paradigmei marxiste. Iar aplicarea teoriei marxiste ştim unde a dus”, a mai adăugat Costel Stanciu, preşedintele Asociaţiei Pro Consumatori.

Reacţia procesatorilor

O ordonanţă de plafonare a adaosului comercial ar putea determina furnizorii să reducă investiţiile în calitate şi sustenabilitate pentru a respecta plafonul impus, ceea ce ar conduce la o scădere a standardelor de calitate a produselor, cu posibile implicaţii asupra siguranţei alimentare şi sănătăţii, consideră Forumul Agricultorilor şi Procesatorilor Profesionişti din România.

Într-o scrisoare deschisă adresată ministrului Agriculturii, Florin Barbu, Forumul APPR îşi exprimă îngrijorarea faţă de perspectiva adoptării unei Ordonanţe de Urgenţă privind plafonarea adaosului comercial la produsele agricole şi alimentare, inclusiv la îngrăşăminte, furaje şi pesticide.

Deşi proiectul este propus ca o măsură de protecţie socială pentru a asigura stabilitatea preţurilor în acest sector, organizaţia semnalează că pot exista efecte secundare negative care necesită o evaluare atentă pentru a preveni impactul asupra întregului lanţ de producţie şi distribuţie.

"Considerăm, încă de la început, că o astfel de măsură încalcă flagrant Constituţia României, având în vedere că în Articolul 135, alineatul (1), se precizează că "Economia României este economie de piaţă, bazată pe libera iniţiativă şi concurenţă", iar în alineatul (2) se stipulează obligaţia statului de a "asigura libertatea comerţului, protecţia concurenţei loiale" şi de a crea un cadru favorabil valorificării tuturor factorilor de producţie. Intervenţiile administrative care impun plafonarea adaosului comercial riscă să contravină acestor principii fundamentale, afectând buna funcţionare a pieţei şi iniţiativa privată(...)", se arată în documentul citat.

Potrivit agricultorilor, plafonarea adaosului comercial poate exercita o presiune suplimentară asupra fermierilor, care deja operează cu marje de profit reduse şi se confruntă cu costuri de producţie ridicate. Reducerea veniturilor ar putea limita capacitatea acestora de a investi în tehnologii noi şi de a menţine o producţie agricolă de calitate pe termen lung. În loc să sprijine agricultorii, măsura ar putea descuraja operatorii economici, afectând oferta de produse, susţin aceştia. În plus, interdicţia reducerilor comerciale riscă să blocheze relaţiile comerciale şi să crească preţurile pentru toţi actorii implicaţi, în special pentru fermieri, subliniază ei.

Cât priveşte efectele asupra sectorului îngrăşămintelor, furajelor şi pesticidelor, în scrisoare se arată că plafonarea adaosului comercial pentru aceste inputuri ar putea descuraja distribuitorii şi importatorii să aducă produse de înaltă calitate, necesare pentru o agricultură modernă şi sustenabilă. O eventuală scădere a ofertei de produse de calitate ar putea conduce la creşterea indirectă a costurilor pentru fermieri, anulând beneficiile aşteptate ale plafonării.

"Riscuri asupra calităţii produselor agricole şi alimentare: Furnizorii s-ar putea vedea nevoiţi să reducă investiţiile în calitate şi sustenabilitate pentru a respecta plafonul de adaos comercial impus. Acest lucru ar putea conduce la o scădere a standardelor de calitate a produselor oferite consumatorilor, cu posibile implicaţii asupra siguranţei alimentare şi sănătăţii", subliniază documentul.

Potrivit Forumului APPR, pe termen lung, plafonarea adaosului comercial ar putea descuraja investiţiile în sectorul agricol şi alimentar din România, cu efecte asupra competitivităţii pe piaţa europeană. Fermierii şi producătorii locali ar avea resurse reduse pentru investiţii în tehnologii durabile şi procese inovative, absolut necesare pentru a concura eficient pe piaţa globală.

"În scenariul actual, ordonanţa ar aduce blocaje severe în aprovizionarea cu îngrăşăminte şi alte tipuri de inputuri agricole, transformând-o într-un proces lent şi nesigur. Distribuitorii, dacă vor mai putea opera, vor solicita plata în avans, iar fermierii vor aştepta livrarea doar "când va fi posibil", după ce întregul lanţ logistic internaţional îşi urmează cursul. Conceptul de aprovizionare "just-in-time" va deveni imposibil, nimeni nefiind dispus să rişte prin stocuri neacoperite, inclusiv în porturi. Acest lanţ al incertitudinii va lăsa fermierii fără resurse esenţiale exact când au nevoie, punând în pericol campaniile agricole şi recoltele", se mai precizează în scrisoarea transmisă ministrului Agriculturii.

Forumul APPR avertizează că adoptarea unei asemenea măsuri, fără o analiză atentă şi un dialog real cu sectorul agricol, va genera consecinţe grave şi ireversibile asupra economiei rurale şi asupra siguranţei alimentare a României. Organizaţia consideră că acest proiect de act normativ trebuie analizat împreună cu reprezentanţii sectorului agricol şi cu organizaţiile relevante şi solicită stabilirea în regim de urgenţă a unei întâlniri pentru a expune, în detaliu, aspectele şi riscurile potenţiale pentru piaţă şi pentru producătorii agricoli.

Reacţia Camerei de Comerţ şi Industrie Româno-Germane

Membrii Camerei de Comerţ şi Industrie Româno-Germane din sectoarele agricol şi retail se declară foarte îngrijoraţi şi dezaprobă cea mai recentă propunere a Ministerului Agriculturii referitoare la proiectul de ordonanţă de urgenţă apărut în spaţiul public privind plafonarea adaosului comercial la produsele agricole şi alimentare.

Într-o scrisoare deschisă trimisă Guvernului României, dată vineri publicităţii, ei arată că măsura de plafonare a adaosului comercial la produsele agricole şi alimentare, precum şi la îngrăşăminte, furaje şi pesticide ameninţă întregul lanţ valoric agroalimentar. Totodată această măsură este susceptibilă să contravină Constituţiei României, care garantează o economie de piaţă liberă, şi reprezintă o potenţială încălcare a regulamentelor şi legilor generale de desfăşurare a afacerilor în UE.

"Daunele unor astfel de măsuri vor fi enorme pentru investitorii actuali şi viitori, scăzând semnificativ atractivitatea României în ochii investitorilor", a declarat preşedintele AHK România, Andreas Lier.

Comunitatea germană de business atrage atenţia că prevederile actuale vor duce la multiplicarea slăbiciunilor lanţului valoric care, în final, vor fi suportate tot de consumatorul român.

Printre acestea se numără: blocarea lanţului de aprovizionare, deteriorarea climatului investiţional românesc, intervenţia în structura preţurilor şi fiscalitatea.

În ceea ce priveşte blocarea lanţului de aprovizionare, AHK România arată că reglementările stricte privind stabilirea preţurilor vor perturba lanţurile de aprovizionare, făcând dificilă menţinerea nivelului stocurilor în conformitate cu noile restricţii. Acest lucru va duce la o penurie de bunuri esenţiale pe piaţă, ceea ce va fi în detrimentul consumatorilor.

"Obligaţia pentru comercianţii cu amănuntul de a comanda de la furnizori 80% din produsele estimate nu va rezolva această problemă. O astfel de măsură intruzivă în activitatea comercianţilor cu amănuntul ignoră economia de piaţă liberă, respectiv cererea şi oferta, pentru că unele dintre produse sunt consumate mai mult decât altele. O astfel de măsură nu poate contribui la formarea corectă a preţurilor pe piaţă, ci la ineficienţa operaţiunilor şi chiar la probleme cu fluxurile de numerar. Acest lucru ar putea provoca blocaje în întreaga industrie alimentară sau chiar insolvenţa, imposibilitatea de plată a producătorilor şi, în final, pierderea multor locuri de muncă", susţin aceştia.

Mai mult, o astfel de măsură va contribui la agravarea risipei alimentare, în ceea ce priveşte cantităţile de produse comandate forţat, fără a exista o cerere suficientă din partea cumpărătorilor.

"În condiţiile unei astfel de instabilităţi legislative şi a lipsei de predictibilitate, există un risc real ca multe companii să se retragă sau să se reorienteze către pieţele vecine", a avertizat, la rândul său, Sebastian Metz, director general AHK România.

Oamenii de afaceri germani se arată deosebit de îngrijoraţi de intenţia intervenţiei Guvernului în structura preţurilor, care este în esenţă o chestiune de politică comercială, ce ar trebui să fie stabilită în mod individual de întreprinderi. Strategiile de stabilire a preţurilor sunt elaborate pe baza mai multor factori, inclusiv cererea de pe piaţă, costurile de producţie şi dinamica concurenţei.

"Proiectul de ordonanţă subminează capacitatea întreprinderilor de a funcţiona flexibil şi receptiv într-un mediu de piaţă în schimbare rapidă. În astfel de circumstanţe, cel mai probabil, companiile îşi vor limita sau îşi vor opri activităţile curente sau viitoare. Proiectul ordonanţei va avea repercusiuni îngrijorătoare asupra lanţului de aprovizionare cu alimente, creând un haos şi daune în lanţul valoric agroalimentar", spun aceştia.

În plus, cerinţa unei documentaţii extinse pentru a dovedi respectarea limitelor marjei de profit adaugă un nivel de birocraţie care ar putea împovăra operaţiunile şi eficienţa întreprinderilor, care acţionează pe întreg lanţul a de aprovizionare cu alimente, precum şi cel al pesticidelor, îngrăşămintelor şi furajelor.

Întrucât operatorii economici care activează în industria alimentară sunt printre cei mai mari contribuabili la bugetul de stat al României, afectarea eficienţei şi profitabilităţii acestor companii va avea un impact direct nu numai asupra pieţei forţei de muncă şi a investiţiilor, ci şi asupra colectării taxelor.

"Acest lucru se va întâmpla cu siguranţă în vremuri dificile în care România are unul dintre cele mai mari deficite bugetare din UE, ridicând în acest sens îngrijorări suplimentare legate de lipsa unor surse alternative pentru acoperirea acestui deficit. Îndemnăm Guvernul să renunţe la acest proiect de ordonanţă, pentru a evita astfel de efecte periculoase în cascadă, generate de o deteriorare a lanţului agroalimentar şi orice fel de deviere de la regulile comerciale în UE. Credem că o abordare colaborativă este esenţială. În calitate de reprezentanţi ai sectorului agricol şi de retail din Germania, invităm Guvernul, prin domnul prim-ministru, să se angajeze într-un dialog deschis cu reprezentanţii comunităţii de afaceri germane pentru a explora soluţii alternative care să conducă la sustenabilitatea afacerilor în slujba românilor", se mai arată în scrisoarea deschisă.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunţat săptămâna trecută, într-o conferinţă de presă, că toate produsele procesate în România vor beneficia de plafonarea adaosului comercial, un proiect de ordonanţă în acest sens urmând să fie lansat în dezbatere în perioada următoare, iar ulterior aprobat în Guvern.

Măsura a stârnit reacţii contradictorii, fiind contestată de Federaţia Romalimenta şi de Asociaţia Marilor Reţele Comerciale din România (AMRCR) şi susţinută de Asociaţia Operatorilor din Agricultura Ecologică - BIO România.

Potrivit Romalimenta, o eventuală extindere a plafonării adaosului comercial pentru toate produsele este nejustificată şi extrem de păgubitoare şi nu există niciun argument viabil pentru aceasta.

La rândul său, Asociaţia Marilor Reţele Comerciale din România (AMRCR) se opune categoric proiectului Ordonanţei de Urgenţă care vizează plafonarea adaosului comercial la produsele agricole, alimentare, precum şi la îngrăşăminte, furaje şi pesticide, considerând că o asemenea reglementare ar afecta în mod extrem de grav mediul de afaceri din România.

AMRCR consideră că adoptarea acestei ordonanţe constituie "o intervenţie mult prea abruptă în politicile comerciale ale agenţilor economici şi o imixtiune total neacceptabilă în modelele de business ale fiecărui actor în parte din sectorul de retail, având ca rezultat o afectare majoră a tuturor mecanismelor economice de formare a preţurilor".

În schimb, BIO România consideră că plafonarea adaosurilor comerciale la produsele alimentare româneşti va însemna preţuri mai mici la raft şi vânzări în creştere pentru magazine.

Reacţia comercianţilor

Asociaţia Marilor Reţele Comerciale din România se opune categoric proiectului Ordonanţei de Urgenţă care vizează plafonarea adaosului comercial la produsele agricole, alimentare, precum şi la îngrăşăminte, furaje şi pesticide, considerând că o asemenea reglementare ar afecta în mod extrem de grav mediul de afaceri din România, arată AMRCR.

"Remarcăm cu surprindere faptul că un subiect atât de important precum cel al unei Ordonanţe de Urgenţă care vizează măsuri extinse de plafonare şi care riscă să afecteze de o manieră ireversibilă industria de retail din România nu este comunicat instituţional şi implicit nici asumat de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. În schimb, este promovat 'pe surse' un text de proiect de OUG care a apărut după consultări purtate de către Ministrul Agriculturii cu procesatorii - alături de organizaţii din agricultura ecologică şi alte categorii de operatori economici de pe lanţ, care însă sunt exceptaţi conform textului de proiect de OUG", se arată în comunicatul organizaţiei.

Retailerii susţin că sunt ignoraţi, deşi la debutul mandatului actualului ministru al Agriculturii, atunci când au început primele discuţii privind plafonarea, demnitarul alegea să comunice foarte des cu ei.

AMRCR consideră că adoptarea acestei ordonanţe constituie "o intervenţie mult prea abruptă în politicile comerciale ale agenţilor economici şi o imixtiune total neacceptabilă în modelele de business ale fiecărui actor în parte din sectorul de retail, având ca rezultat o afectare majoră a tuturor mecanismelor economice de formare a preţurilor".

"O astfel de ingerinţă distorsionează grav întreaga piaţă a produselor agricole şi alimentare, precum şi pe cea a îngrăşămintelor, furajelor şi pesticidelor, trimiţând un mesaj negativ către investitorii plătitori corecţi şi la timp de taxe şi impozite la bugetul statului. De asemenea, actul normativ va impacta direct în mod negativ planurile de investiţii ale companiilor în economia românească precum şi locurile de muncă din industriile ce fac obiectul reglementării, dar şi în industriile conexe, atât pe verticală, cât şi pe orizontală", menţionează reprezentanţii Asociaţiei Marilor Reţele Comerciale.

Potrivit acestora, investitorii vor interpreta aceste măsuri drept semne clare ale lipsei de transparenţă şi de predictibilitate a politicilor publice şi a legislaţiei din România, obligându-i să-şi regândească planurile de afaceri şi să-şi reorienteze investiţiile către alte ţări mai prietenoase din punct de vedere al încurajării şi securităţii investiţiilor.

"Comportamentul intruziv al statului faţă de mediul de afaceri privat creează un climat ostil şi împiedică funcţionarea normală a economiei de piaţă. În loc să contribuie la dezvoltarea economică şi la securitatea alimentară, aceste măsuri riscă să îndepărteze România de principiile economiei de piaţă şi să o apropie de modele economice dintr-o perioadă trecută, de tristă amintire, în care existau mercuriale pentru produsele alimentare. Noi credem că România ar trebui să evolueze spre viitor, pentru consolidarea unei economii de piaţă funcţionale, să îmbrăţişăm valorile economice şi democratice europene, nu să involuăm către trecutul din perioada comunistă", se mai spune în punctul de vedere al AMRCR.

Retailerii precizează că nu înţeleg care este obiectivul acestor posibile măsuri, "însă unul dintre efecte poate fi uşor anticipat: lanţurile de aprovizionare vor fi afectate, ceea ce probabil va duce la un blocaj în desfăşurarea activităţilor comerciale".

AMRCR consideră că măsurile propuse pun în pericol stabilitatea economică pe termen mediu şi lung şi riscă să devină o reală provocare pentru însăşi securitatea alimentară a României. "Sperăm că, totuşi, la nivelul Guvernului va fi reevaluată perspectiva adoptării unei Ordonanţe de Urgenţă şi va exista dialogul necesar bazat pe evaluări obiective, unitare şi echilibrate pentru toţi participanţii la lanţul comercial", se afirmă în finalul comunicatului.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, urmează să se întâlnească, pe parcursul săptămânii viitoare, cu reprezentanţii procesatorilor din sectorul de industrie alimentară pentru a definitiva proiectul de act normativ ce vizează instituirea unei măsuri de combatere a creşterii excesive a preţurilor la produsele agricole şi alimentare, precum şi la îngrăşăminte, furaje şi pesticide.

