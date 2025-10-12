Florin Cîțu, despre plafonarea prețului la alimente: "Cel mai ieftin populism socialist. A adus penurie și sărăcie în comunism și asta o să aducă și acum"

Fostul premier Florin Cîțu critică dur ideea PSD de a încerca să prelungească plafonarea prețurilor la alimentele de bază, în ciuda inițiativei premierului Ilie Bolojan de a anula această plafonare, începând cu data de 1 octombrie 2025.

"Plafonarea nu e politică socială; este cel mai ieftin populism socialist. A adus penurie și sărăcie în comunism și asta o să aducă și acum", transmite Cîțu într-un mesaj postat pe Facebook.

După cum se știe, Cîțu a fost ministru de Finanțe, apoi a devenit prim-ministru și președinte al PNL. După ce și-a pierdut aceste funcții, Cîțu a criticat permanent disponibilitatea PNL de a guverna în alianță cu PSD.

"Socialiștii au sărit în apărarea intervenției cu bocancii în economie: plafonarea prețurilor la alimente. Normal — o măsură socialistă apărată de socialiști", scrie Florin Cîțu. El face astfel aluzie la ideea exprimată de președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, care declara că ideea eliminării plafonării la alimente nu a fost discutată în coaliția de guvernare și că această idee nu are sprijinul PSD.

Surse din PSD au dezvăluit că social-democrații iau în calcul să introducă în Parlament o inițiativă legislativă prin care să impună menținerea plafonării prețurilor alimentelor de bază.

