Florin Cîțu, despre plafonarea prețului la alimente: "Cel mai ieftin populism socialist. A adus penurie și sărăcie în comunism și asta o să aducă și acum"

Luni, 15 Septembrie 2025, ora 20:09
146 citiri
Florin Cîțu, despre plafonarea prețului la alimente: "Cel mai ieftin populism socialist. A adus penurie și sărăcie în comunism și asta o să aducă și acum"
Florin Cîțu, fost premier - FOTO Hepta

Fostul premier Florin Cîțu critică dur ideea PSD de a încerca să prelungească plafonarea prețurilor la alimentele de bază, în ciuda inițiativei premierului Ilie Bolojan de a anula această plafonare, începând cu data de 1 octombrie 2025.

"Plafonarea nu e politică socială; este cel mai ieftin populism socialist. A adus penurie și sărăcie în comunism și asta o să aducă și acum", transmite Cîțu într-un mesaj postat pe Facebook.

După cum se știe, Cîțu a fost ministru de Finanțe, apoi a devenit prim-ministru și președinte al PNL. După ce și-a pierdut aceste funcții, Cîțu a criticat permanent disponibilitatea PNL de a guverna în alianță cu PSD.

"Socialiștii au sărit în apărarea intervenției cu bocancii în economie: plafonarea prețurilor la alimente. Normal — o măsură socialistă apărată de socialiști", scrie Florin Cîțu. El face astfel aluzie la ideea exprimată de președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, care declara că ideea eliminării plafonării la alimente nu a fost discutată în coaliția de guvernare și că această idee nu are sprijinul PSD.

Surse din PSD au dezvăluit că social-democrații iau în calcul să introducă în Parlament o inițiativă legislativă prin care să impună menținerea plafonării prețurilor alimentelor de bază.

...citeste mai departe despre "Florin Cîțu, despre plafonarea prețului la alimente: "Cel mai ieftin populism socialist. A adus penurie și sărăcie în comunism și asta o să aducă și acum"" pe Ziare.com

Bugetarii care n-au mai primit salariu de 3 luni. Bolojan, pus la zid. Se cere intervenția președintelui
Bugetarii care n-au mai primit salariu de 3 luni. Bolojan, pus la zid. Se cere intervenția președintelui
Cartel Alfa afirmă, într-o scrisoare deschisă adresată preşedintelui Nicuşor Dan, că restanţele salariale acumulate de peste trei luni în cadrul direcţiilor DGASPC Maramureş şi DGASPC...
Până la 15 octombrie, Comisia Europeană așteaptă explicațiile României privind reducerea deficitului, avertizează Florin Cîțu
Până la 15 octombrie, Comisia Europeană așteaptă explicațiile României privind reducerea deficitului, avertizează Florin Cîțu
Pe 15 octombrie 2025 este data-limită impusă de Comisia Europeană până la care autoritățile României trebuie să explice ce măsuri au luat pentru a reduce deficitul, inclusiv în anul...
#plafonare preturi alimente, #alimente de baza, #preturi alimente baza, #preturi alimente scumpiri, #ilie bolojan, #Florin Citu, #PSD , #Stiri Preturi

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Putin primește o grea lovitură de la cel mai bun prieten președinte: Proiectul Rusiei de miliarde e în fundătură
  2. Suma imensă pe care o primește fiecare parlamentar din România, lună de lună. Salariu, bani pentru angajați, chirie, transport și diurnă
  3. O țară NATO, ultimul bastion uriaș al Rusiei, e gata să-i dea lovitura lui Putin: SUA o împing să se rupă de Moscova
  4. O superputere reînvie un obicei folosit de triburi, acum 8.000 de ani. Vinde mașini fără bani
  5. O șoferiță a schimbat bateria mașinii de 3 ori într-un an. Mecanicul a descoperit ce s-a întâmplat: „M-a făcut să râd isteric” VIDEO
  6. Cum a încercat fiul președintelui Biden să pună mâna pe terenul din jurul Ambasadei SUA de la București. Investigație New York Times
  7. Licitație încinsă pentru un tractor Universal U650, vechi de 18 ani. 13 fermieri s-au întrecut în oferte și au urcat prețul la o valoare neașteptată
  8. Dacia lansează astăzi Hipster Concept, pregătită să devină mașina populară a viitorului VIDEO
  9. România ocupă un loc surpinzător în topul producătorilor de autoturisme din UE. A depășit mai multe țări importante
  10. Ce anvelope de iarnă sunt permise în România și când suntem obligați să le montăm