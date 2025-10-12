PSD ia în calcul depunerea unui proiect legislativ pentru menținerea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază, după ce premierul a decis renunțarea la această măsură de la 1 octombrie.

Decizia a stârnit tensiuni în interiorul Coaliției, social-democrații acuzând că subiectul nu a fost discutat și avertizând că eliminarea plafonării va lovi în categoriile vulnerabile și va alimenta inflația, arată Hotnews.ro.

„Plafonarea adaosurilor la alimente este o barieră împotriva creșterii speculative a prețurilor la cele 17 alimente de bază! Deci este 100% sigur că dacă se înlătură plafonul vor crește prețurile la alimentele esențiale! Asta înseamnă sărăcirea cetățenilor români cu venituri mici și creșterea profiturilor pentru marile lanțuri de magazine”, a scris Marius Budăi, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Acesta a afirmat că PSD nu va permite creșterea prețurilor la alimente.

„Le cer celor de la PNL și USR să explice propriilor alegători de ce vor să le crească prețurile la alimente și ce înțelegere au cu marii retaileri. Ce îi mână pentru a lua astfel de decizii profund anti-sociale și anti-naționale în aceste momente și așa dificile? Eu le spun că nu au fost votați de retaileri, ci de cetățenii români. Și le mai spun ceva: PSD nu va permite acest lucru! Avem planul B dacă premierul nu va prelungi plafonarea”, arată Budăi.

PSD ia în considerare să depună proiect în Parlament pentru continuarea plafonării adaosului comercial la produsele de bază, conform surselor HotNews.

Ads

...citeste mai departe despre "PSD vrea să depună un proiect de lege privind menținerea plafonării la alimentele de bază, după ce premierul a decis renunțarea la această măsură" pe Ziare.com

Ads