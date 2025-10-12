PSD ia în calcul să treacă prin Parlament prelungirea plafonării prețului la alimente - SURSE

Luni, 15 Septembrie 2025, ora 19:32
191 citiri
PSD ia în calcul să treacă prin Parlament prelungirea plafonării prețului la alimente - SURSE
Liderii PSD și PNL, Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan - FOTO Hepta, arhivă

PSD ia în calcul ideea de a introduce în Parlament și apoi de a căuta o majoritate parlamentară care să voteze menținerea plafonării prețurilor la alimentele de bază.

O asemenea inițiativă legislativă ar fi lansată dacă premierul Bolojan va continua să nu răspundă la acuzațiile conform cărora ideea de anulare a plafonării nu a fost discutată în coaliția de guvernare, explică surse politice din PSD, citate de Gândul la data de 15 septembrie 2025.

Dacă premierul Bolojan nu renunță la această idee, plafonarea prețurilor la alimentele de bază ar urma să înceteze la data de 1 octombrie 2025.

„Dacă Bolojan continuă să se împotrivească, în ciuda evidențelor, atunci luăm în calcul să o facem prin Parlament”, precizează sursele politice.

Anterior acestor declarații venite "pe surse", președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, sublinia că decizia de eliminare a plafonării la alimente nu s-a luat în coaliție și nu are acordul PSD.

„Este o decizie pe care nu am discutat-o în coaliție și cu care PSD nu poate fi de acord! Specialiștii spun că ridicarea plafonării ar crește imediat inflația cu încă 2-3 puncte procentuale, consumul ar scădea, iar puterea de cumpărare a românilor se va prăbuși", declara Grindeanu.

Apoi însă, la puțin timp după declarația lui Grindeanu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, declara, citată de Gândul, că „decizia neprelungirii plafonării prețurilor la alimentele de bază a fost luată de coaliția de guvernare”.

...citeste mai departe despre "PSD ia în calcul să treacă prin Parlament prelungirea plafonării prețului la alimente - SURSE" pe Ziare.com

Luni se deschide o nouă conexiune de drum expres spre autostrada A1. Principalul beneficiar va fi un mare oraș din vestul României
Luni se deschide o nouă conexiune de drum expres spre autostrada A1. Principalul beneficiar va fi un mare oraș din vestul României
Preşedintele Camerei Deputaţilor, fostul ministru al Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunţat că luni, 13 octombrie 2025, va fi dat în folosinţă drumul de aproximativ 10 kilometri lungime...
Bugetarii care n-au mai primit salariu de 3 luni. Bolojan, pus la zid. Se cere intervenția președintelui
Bugetarii care n-au mai primit salariu de 3 luni. Bolojan, pus la zid. Se cere intervenția președintelui
Cartel Alfa afirmă, într-o scrisoare deschisă adresată preşedintelui Nicuşor Dan, că restanţele salariale acumulate de peste trei luni în cadrul direcţiilor DGASPC Maramureş şi DGASPC...
#plafonare preturi alimente, #preturi alimente baza, #PSD, #ilie bolojan, #Sorin Grindeanu, #inflatie Romania, #ioana dogioiu , #Stiri Preturi

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Putin primește o grea lovitură de la cel mai bun prieten președinte: Proiectul Rusiei de miliarde e în fundătură
  2. Suma imensă pe care o primește fiecare parlamentar din România, lună de lună. Salariu, bani pentru angajați, chirie, transport și diurnă
  3. O țară NATO, ultimul bastion uriaș al Rusiei, e gata să-i dea lovitura lui Putin: SUA o împing să se rupă de Moscova
  4. O superputere reînvie un obicei folosit de triburi, acum 8.000 de ani. Vinde mașini fără bani
  5. O șoferiță a schimbat bateria mașinii de 3 ori într-un an. Mecanicul a descoperit ce s-a întâmplat: „M-a făcut să râd isteric” VIDEO
  6. Cum a încercat fiul președintelui Biden să pună mâna pe terenul din jurul Ambasadei SUA de la București. Investigație New York Times
  7. Licitație încinsă pentru un tractor Universal U650, vechi de 18 ani. 13 fermieri s-au întrecut în oferte și au urcat prețul la o valoare neașteptată
  8. Dacia lansează astăzi Hipster Concept, pregătită să devină mașina populară a viitorului VIDEO
  9. România ocupă un loc surpinzător în topul producătorilor de autoturisme din UE. A depășit mai multe țări importante
  10. Ce anvelope de iarnă sunt permise în România și când suntem obligați să le montăm