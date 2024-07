Plafonarea preturilor la alimentele de bază a avut rolul de a veni în sprijinul celor cu venituri mici și medii prin protejarea veniturilor românilor împotriva speculei. Astfel Consiliul Concurenței a introdus o actualizare a Monitorului Pieței cu o nouă secțiune, “Produse cu adaos plafonat” în încercarea de a asigura corectitudinea prețurilor pentru produsele aflate pe lista cu adaos limitat.

41 de produse se află acum pe lista celor cu adaos comercial plafonat prin măsurile guvernului, menite să combată creșterea excesivă a prețurilor la mai multe grupe de alimente de bază. Pentru o monitorizare și mai minuțioasă, Consiliul Concurenței a introdus în platforma www.monitorulpreturilor.info o nouă secțiune dedicată produselor cu adaos plafonat, astfel încât cetățenii să poată verifica oricând prețurile care trebuie practicate prin lege și dacă retailerii le respectă.

"Continuăm acțiunile noastre de a veni în sprijinul consumatorilor și am creat în Monitorul Prețurilor o secțiune dedicată produselor cu adaos comercial plafonat. În acest fel, se asigură o mai bună transparență a respectării reglementărilor în vigoare, iar consumatorii vor putea să verifice mult mai ușor prețurile produselor pe care vor să le achiziționeze", a declarat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.

Alimentele cu adaos comercial plafonat care se regăsesc în această listă sunt: Pâine, Lapte, Telemea, Iaurt, Făină, Mălai, Ouă, Ulei, Pui întreg/grill, Tacâmuri de pui, Pulpe întregi cu os, Aripi de pui, Carne porc lucru, Pulpă porc cu os, Pulpă porc fără os, Spată de porc, Roșii, Ceapă, Castraveți, Fasole, Morcovi, Ardei Bianca, Ardei Capia, Mere roșii, Mere Golden, Prune, Pepene, Struguri, Cartofi, Zahăr, Usturoi, Pere, Orez, Cozonac, Bulion, Smântână, Margarină, Drojdie, Carne tocată, Unt și Magiun.

Rezultatele plafonării: consumul privat a crescut cu 9,5%, iar România are cel mai scăzut preț din Europa la alimente și băuturi nealcoolice

Conform Eurostat, România a ajuns la cel mai scăzut nivel al prețurilor la alimente și băuturi nealcoolice din Europa. Raportat la tot studiul, România are prețuri la bunuri și servicii cu 40% sub media europeană, în timp ce la categoria “Alimente și băuturi nealcoolice” prețurile din țara noastră sunt cu 74% sub media europeană, cele mai ieftine, fiind urmați de Polonia cu 78%.

