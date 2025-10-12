Coaliția a decis plafonarea adaosului comercial, după negocierile cu Nicușor Dan. Până când va fi prelungită măsura

Marti, 23 Septembrie 2025, ora 14:18
Coaliția a decis plafonarea adaosului comercial, după negocierile cu Nicușor Dan. Până când va fi prelungită măsura
Coș de cumpărături Foto: Hepta

Liderii Coaliției de guvernare au decis marți, 23 septembrie, prelungirea plafonării adaosului comercial până la final de an, în urma discuțiilor cu președintele Nicușor Dan de la Cotroceni.

Se pare că măsura va fi prelungită până la finalul lui 2025, așa cum au cerut social-democrații, care au depus în Parlament și un amendament prin care să fie prelungită această schemă cu 3 luni.

