Marti, 23 Septembrie 2025, ora 14:18
509 citiri
Coș de cumpărături Foto: Hepta
Liderii Coaliției de guvernare au decis marți, 23 septembrie, prelungirea plafonării adaosului comercial până la final de an, în urma discuțiilor cu președintele Nicușor Dan de la Cotroceni.
Se pare că măsura va fi prelungită până la finalul lui 2025, așa cum au cerut social-democrații, care au depus în Parlament și un amendament prin care să fie prelungită această schemă cu 3 luni.
...citeste mai departe despre "Coaliția a decis plafonarea adaosului comercial, după negocierile cu Nicușor Dan. Până când va fi prelungită măsura" pe Ziare.com
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
O singură frază a președintelui american Donald Trump a șters aproape 400 de miliarde de dolari din valoarea pieței cripto în mai puțin de 24 de ore. Amenințarea cu tarife vamale de 100%...
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat duminică, 12 octombrie, că discuțiile pe bugetul din 2026 vor începe în luna noiembrie.
Nazare susține că în acest moment nu există...