Piraeus reduce dobanda la creditele in euro

Piraeus Bank Romania a redus, din aceasta saptamana, dobanzile percepute la creditele de nevoi personale cu garantie imobiliara acordate in euro si la imprumuturile imobiliare/ipotecare in aceeasi moneda, reducerea fiind de pana la 1,25%, a anuntat banca, marti, intr-un comunicat preluat de NewsIn.

In cazul creditelor de nevoi personale cu garantie imobiliara, banca a redus marja cu 1,25%, de la 8,5% la 7,25%, ceea ce reduce dobanda nominala sub 8%.

"Pentru creditele ipotecare/imobiliare, banca a aplicat reduceri ale marjei situate intre 0,4% si 1,25%, in functie de procentul de finantare acordat. In aceste conditii, noile dobanzi nominale pornesc de la 6,2%", se mai arata in comunicat.



Calculele efectuate de banca arata ca rata pentru un credit de 50.000 euro pe 360 de luni, cu un procent al finantarii de 75% din pretul unui imobil, a scazut, conform noilor dobanzi, cu 12%, de la 373 euro la 328 euro.



Banca a mai precizat ca nu percepe comision de administare a imprumutului.

