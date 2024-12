Ștefan Frangulea (Electrica) la Quarterly Report: „Uneori, diverse momente de volatilitate în piață pot fi transformate în oportunități”

Ștefan Frangulea, CFO al distribuitorului de energie Electrica, a participat la cea de-a șasea ediție a Quarterly Report, evenimentul #1 pentru companii la BVB, organizată de Ziare.com, alături de partenerul principal TradeVille, care a avut loc miercuri, 27 noiembrie, la ONE Tower. Acesta a detaliat care este evoluția proiectelor de generare și stocare a energiei inițiate de Electrica, precum și ce așteptări are compania în legătură cu emisiunea recentă de obligațiuni în valoare de 500 de milioane de euro, cu care speră să finanțeze dezvoltarea soluțiilor de energie regenerabilă pe care le are în pregătire în prezent.

În 2024, Electrica a devenit interesată de producție, stocare, activând în zona de energie regenerabilă. În acest sens, Ștefan Frangulea a oferit mai multe detalii despre cele mai importante proiecte pe care le are Electrica pe agendă în următorii 2-3 ani.

„Din perspectiva noastră, proiectele cele mai importante pe agendă sunt cele legate de dezvoltarea capacității de producție de energie verde. Dacă ne uităm la momentul anului 2021, la volatilitatea prețurilor pe piața energiei a fost clar pentru noi atunci că, pe termen lung, furnizare fără generare nu e sustenabilă. Ideea este să avem o capacitate de producție în grup care să mitigheze riscul chiar dacă nu vom ajunge să avem o capacitate suficientă care să acopere întregul portofoliu de furnizare, dar să avem un anumit procent acoperit din producția proprie.

Din acest punct de vedere, suntem acum pe ultima sută de metri pe linia pieței, intrați cu patru proiecte de solar și un proiect de vânt. Sunt niște proiecte pe care le-am cumpărat mai demult, au avut o gestație poate puțin mai îndelungată, dar acum suntem cu toate aliniați, cu autorizații de construcție.”

Frangulea a detaliat faptul că primul parc este deja conectat la testare în rețea și vor urma celelalte în perioada următoare, plus un proiect de vânt, care va avea o perioadă de construcție mai mare. „Vorbim peste 300MW de producție în total”, a adăugat acesta.

CFO-ul Electrica a declarat că furnizorul de energie oferă o atenție sporită și producției de medii de stocare pentru energie. „Ne uităm foarte mult la baterii, pentru că acestea sunt cheia din perspectiva echilibrării pe viitor, mai ales în contextul în care toată această energie verde este neprevizibilă: produce vârfuri care trebuie echilibrate. Din acest punct de vedere avem un proiect pe baterii, o baterie de aproape 70MW/h, pentru care am obținut granturi de finanțare din fonduri europene.”

În acest sens, Electrica se concentrează și pe modificarea și instalarea de baterii pentru celelalte proiecte. „Nu în ultimul rând aș menționa și un cuvânt despre parteneriatul pe care l-am semnat zilele acestea cu Esyasoft. Este un concept nou de dezvoltare a afacerilor la nivelul grupului în care ne uităm să investim niște participații minoritare, de peste 20% pentru a consolida profitul, în niște proiecte adiacente activității grupului. În cazul de față este vorba de producția de baterii și de contoare, foarte importantă pentru noi”, a completat oficialul Electrica.

Amintim aici că Grupul Esyasoft (Abu Dhabi) este specializat în furnizarea de soluții de modernizare și automatizare a rețelei end-to-end, prin tehnologii Smartgrid, infrastructură avansată de contorizare (AMI), infrastructură de încărcare a vehiculelor electrice, stocarea energiei și implicarea consumatorilor, rețea de comunicații, IT, IoT și soluții avansate de analiză și inteligență artificială pentru utilități de energie, gaz și apă. Esyasoft furnizează soluții critice de automatizare și modernizare a rețelei la nivel global, având birouri în peste 10 țări, inclusiv Emiratele Arabe Unite, India, Azerbaidjan, Țările de Jos, Regatul Unit și America, deservind peste 35 de companii globale de utilități.

Activitatea Electrica pe piețele financiare: revenire puternică la profitabilitate și emisiunea de obligațiuni pentru finanțarea proiectelor regenerabile și de stocare

În contextul unei volatilități crescute și în 2024 pe piața de energie, la care se adaugă factorul politic, care pot aduce cu sine și perspective diferite în 2025 în ceea ce privește prețurile, Frangulea a fost întrebat cum se pregătește compania pentru anul următor.

„Cred că ne-am dovedit reziliența, începând cu 2021, primul și singurul an în care am avut un rezultat negativ, toate acestea au fost lecții în care ne-am întărit din punctul de vedere al capacității tehnice, de prognoză, de anticipare și de reacție mai rapidă pe piață. Ulterior, am postat an de an profituri record.

Suntem pregătiți pentru orice evoluție care va urma. Sigur că ne-am dori mai puțină volatilitate legislativă, dar am trecut prin ultimii doi ani cu șase modificări pe schema de sprijin, cu implementarea algoritmilor în sistemele noastre și am depășit aceste momente. Suntem gata să continuăm strategia noastră, să dezvoltăm partea de producție și, uneori, diverse momente de volatilitate în piață pot fi transformate în oportunități.”

În plus, la începutul acestei luni acționarii și-au dat acordul pentru o emisiune de obligațiuni de până la 500 de milioane de euro. „Emisiunea de obligațiuni, ca să facem legătură cu ce am prezentat anterior, este destinată spre a finanța proiectele de care discutam, atât cele în generare, cât și pe cele legate de baterii, precum și un an de investiții minime în rețeaua de distribuții. Astfel, însumând aceste investiții, ajungem la suma de 500 de milioane. Avem proiecte pentru suma respectivă.

E destul de prematur să comunicăm chestiuni certe legate de obligațiuni, având în vedere că abia suntem în etapa de început în care definim și selectăm advisorul financiar, sindicatul de intermediere, partea de avocați. Vor fi niște momente ulterioare în care vom lua decizii și în funcție de evoluția piețelor, și de context. Mă aștept să fie destul de similar cu ceea ce a făcut Romgaz, și ca sumă și ca maturitate. Ne orientăm către un eurobond, variantele sunt probabil Luxemburg sau Dublin – vom analiza plusurile și minusurile –, în orice caz va fi cu passportare la București (n.r. eng. to passport procesul de recunoaștere automată a unui instrument financiar emis într-o țară a UE pe piețele din alte state membre), așa cum a fost și la Romgaz, pentru investitorii de aici.”

Frangulea a punctat că deși investitorii de retail și-ar dori să contribuie, este destul de dificil să fie introdusă în acest proces și o marjă de retail pentru emisiunea de obligațiuni în acest caz particular.

„Țintim ca, pe baza situațiilor financiare, care se vor publica în prima săptămână din martie, să începem să lucrăm și în vară să mergem spre piețe, considerând că este și momentul oportun pe piață atunci.”

Potrivit moderatorilor, Electrica este o companie cunoscută ca generând cash, cu toate că nu este văzută în mod clasic o companie de dividend. În legătură cu o perspectivă posibilă de monetizare a proiectelor de investiții pe care le are compania în curs de dezvoltare, Ștefan Frangulea a detaliat faptul că „atât Electrica, cât și alte companii din domeniu vor merge spre o paradigmă în care va fi un mix: și acordarea de dividende care să fie predictibile, comunicate sub forma unor informări, a unor așteptări, dar va trebui să fie și o parte de creștere. Dacă vă uitați istoric, Electrica a fost într-o bună perioadă o companie de dividend. A venit apoi un moment în care, cu volatilitatea piețelor, am avut și o sincopă pe partea de profitabilitate, dar ulterior ne-am dat seama că trebuie să dezvoltăm partea de producție.

De la spargerea Conel – Renel, ne-am dus pe zona de companii care au o porțiune din tot lanțul energetic și toți încercăm de fapt să reconstruim acest lanț. După volatilitatea cu care ne-am confruntat din 2018, s-a văzut că nu se mai face atât de ușor profit în energie și trebuie să fim atenți la costuri, la ce scapă printre degete, mai ales că toate companiile vor trebui să vină cu investiții. Noi venim cu investiții să investiții pe partea de regenerare, dar și ceilalți furnizori vor trebui să facă refurbishment (n.r. eng. reabilitări). În viitor vom reveni și la a acorda un dividend care să fie predictibil și consistent, dar vom avea și o parte din bani ținuți în companie pentru a finanța creșterea.”

Discuția de la acest panel poate fi urmărită mai jos, începând cu ora 03:02:00 din înregistrare.

Cea de-a șasea ediție a Quarterly Report, evenimentul #1 pentru companii la BVB, organizat de Ziare.com, alături de partenerul principal TradeVille, a avut loc miercuri, 27 noiembrie, la ONE Tower. Peste 53.000 de persoane au urmărit conferința online, iar în sală au fost prezenți fizic peste 100 de oameni. De asemenea, 15 companii de renume au luat parte la ediția 6 a Quarterly Report.

