Cât mai duce IT-ul greul creșterii sectorului privat din România. Stagnarea din 2024 și cum ar putea să se reorienteze programatorii

În anul 2023 domeniul IT în România a atins cifra de 22 de miliare de euro, cea mai mare valoare a acestui sector în ultimii ani. FOTO / pixabay

Date din martie 2024 plasau la momentul respectiv România pe primul loc în Europa la numărul de angajați în IT raportați la mia de locuitori și pe locul șase în lume după același criteriu. Mai mult, date recente din partea Asociației Patronale a Industriei de Software și Servicii (ANIS) arată că industria de IT și Telecomunicații a atins pragul de 22 de miliarde de euro ca cifră de afaceri în 2023, o creștere de 12,16% față de anul 2022.

Cu toate acestea, în ultimele luni a devenit din ce în ce mai pregnant faptul că piața locurilor de muncă din IT se află pe un trend descendent. Valul major al popularității outsourcingului în România a început să se tempereze pe fondul creșterii salariilor, al automatizării din ce în ce mai răspândite, precum și considerând tendința crescândă a profesioniștilor din domeniu de a se reorienta profesional, de teamă că munca lor va deveni din ce în ce mai redundantă și ușor de înlocuit de către tehnologiile nou-apărute care utilizează inteligența artificială. Pas cu pas, domeniul IT, care ducea mare parte din motorul creșterii economice din privat începe să arate semne de scădere.

Anul trecut, IT-ul era încă pe val

Potrivit celui mai recent studiul al Asociației Patronale a Industriei de Software și Servicii (ANIS) prezentat miercuri, realizat în colaborare cu Academia de Studii Economice din București, în anul 2023 domeniul IT în România a atins cifra de 22 de miliarde de euro, cea mai mare valoare a acestui sector în ultimii ani. „Evoluția a fost constantă, iar la nivelul sectorului IT avem 8,2 miliarde euro generați de subsectorul dezvoltare software la comandă urmat de cel al serviciilor IT de consultanță. La sectorul Telecom avem cea mai mare sursă de venituri, de 2,8 miliarde euro, provenită din subsectorul telecomunicațiilor exclusiv prin satelit”, a spus Cătălina Chinie, profesor la Academia de Studii Economice București, care a participat la realizarea studiului, potrivit Economica.net.

Aceasta a adăugat că întreaga industrie a crescut în ultimii șase ani. ”În 2023 avem o creștere de 12,16%, iar față de 2018 avem o creștere de 143%. În sectorul telecomunicațiilor, s-a reluat creșterea în 2023, care a fost moderată în ultimii ani, de 5%, dar raportat la 2018 avem o creștere de 18% a cifrei de afaceri”.

Astfel, anul trecut, contribuția directă a sectorului IT, generată strict de activitățile companiilor din sector, fost de 8% din PIB, iar unul dintre punctele centrale ale studiului este capacitatea sectorului de a genera un efect multiplicator major asupra economiei. Practic, studiul arată că impactul total al industriei asupra PIB-ului, cererea suplimentară de bunuri și servicii generate în alte industrii pentru a susține activitatea IT&C, a fost de 14,16%.

Cu toate acestea, chiar și anul trecut și chiar și considerând aportul indubitabil al domeniului la creșterea bugetului de stat, numărul angajaților a scăzut cu 5% doar în sectorul IT, fără telecomunicații, care, la rândul său, a înregistrat o creștere generată de activitățile callcenter și activitățile de rețele prin cablu exclusiv prin satelit.

Totodată, evoluția PFA-urilor din sector urmează un trend crescător. Anul trecut au fost înregistrate 12.678 de PFA-uri în IT, din care aproape 70% întreprind activități de consultanță. În total, în industrie lucrează 251.000 de angajați, care au un efect multiplicator în alte industrii la un total de 880.000 de persoane ocupate.

Studiul evidențiază și rolul esențial al politicilor fiscale, precum scutirea de impozit pe venit pentru angajații din IT, în menținerea competitivității acestui sector în România. În 2023, contribuțiile fiscale ale angajaților IT au fost printre cele mai mari din economie, atingând 55.777 lei pe angajat, în ciuda acestor facilități. Sectorul IT a fost al doilea cel mai mare contributor la buget, cu o medie de 76.992 lei/angajat. Studiul prevede o scădere de până la 26,7% a profitabilității companiilor în cazul eliminării acestor facilități, fără a lua în considerare alți factori economici precum costurile cu energia, inflația sau evoluțiile pieței globale.

Anul 2024 și stagnarea domeniului: valurile de concedieri și eliminarea facilităților fiscale pentru angajații din IT

După avântul din ultimii ani, 2024 a fost marcat mai degrabă de provocări decât de oportunități pentru sectorul IT din România, în contextul incertitudinilor macroeconomice și al mediului politic local. Potrivit raportului elaborat de Departamentul de Analiză al TradeVille, citat de Bursa luna trecută, măsurile fiscale introduse la începutul anului au afectat sectorul, în special prin eliminarea facilităților fiscale pentru angajații IT, forțând companiile să compenseze aceste schimbări prin majorarea salariilor sau oferirea de acțiuni prin programe de tip Stock Option Plan.

Companiile IT au trebuit să găsească soluții pentru a păstra talentele și pentru a rămâne competitive pe o piață în schimbare, în timp ce angajații au simțit instabilitatea din economie și au început din ce în ce mai mult să găsească fie oportunități de reorientare în carieră, fie căi de a-și menține veniturile ridicate prin alte tipuri de contracte, cum ar fi cele de consultanță (de vreme ce impozitul pe venit în cazul contractelor de angajare nu mai era acoperit de stat).

Analiza citată sugerează că, deși contribuția la PIB s-a păstrat la un nivel acceptabil, de 7,8%, sectorul IT românesc a stagnat fără să mai aducă un aport simțitor la creșterea economică. Stagnarea a fost cauzată de factori externi, precum restructurările din marile companii tech globale și scăderea producției industriale, dar și de eliminarea facilităților fiscale mai sus menționate.

Pe fondul valului de concedieri din sectorul tehnologiei la nivel global, companiile IT din România au început și ele să reducă activitățile. Un exemplu dat de analiști este Arobs Transilvania Software, care a redus norma de muncă și salariile managerilor din departamentele afectate de scăderea cifrei de afaceri și a renunțat la o parte din angajați.

Cognizant Softvision a disponibilizat peste 100 de angajați la începutul anului, Gameloft a decis să închidă complet studioul din Cluj, disponibilizând 136 de angajați „pentru a răspunde la schimbările rapide din industrie”, iar NTT Data România, una dintre cele mai mari companii de IT din țară, a început să reducă, de asemenea, personalul în 2024, afectând aproximativ 2% din angajați. Într-un context similar, alte companii precum Oracle și Endava au redus din personal și au renunțat la mai multe de outsourcing, din nevoia de optimizare a costurilor.

Saturația pieței de outsourcing și problema automatizării: România nu mai este la fel de avantajoasă pentru angajatorii străini ca odinioară

Desigur că există încă numeroase povești de succes în IT, iar firmele mari cu birouri în România au reușit să își păstreze un nivel ridicat de competitivitate, însă piaţa muncii din IT din România nu mai creşte în ritmul accelerat de altădată, iar una dintre cauzele principale ale acestei încetiniri este saturaţia pieţei de outsourcing.

O analiză Sunrise Geek citată de Hotnews la începutul lui octombrie confirmă că România, fiind un hub important pentru externalizarea serviciilor IT, a depins în mare măsură de proiectele aduse din afară. Cu toate acestea, pe măsură ce ţările din Asia de Sud-Est, precum India şi Filipine, şi-au consolidat propriile infrastructuri IT, competiţia globală pentru astfel de proiecte a devenit din ce în ce mai intensă și a dus gradual la o scădere a cererii de servicii IT în România, afectând astfel creşterea pieţei.

Competiţia din IT se intensifică și în contextul în care ţări precum Polonia, Ucraina şi alte state din Europa de Est oferă alternative competitive la outsourcingul în România, unde salariile au început ușor-ușor să concureze cu cele din Vest. În acelaşi timp, companiile care au externalizat proiectele către România adoptă modele de lucru mai flexibile, combinând echipe locale cu cele din alte ţări, ceea ce reduce și mai mult numărul de proiecte exclusiv româneşti, fragmentând și mai mult piața locală.

Pe deasupra, automatizarea este un alt factor care contribuie la scăderea cererii de locuri de muncă în IT. Tehnologiile avansate, cum ar fi inteligenţa artificială preiau din ce în ce mai multe sarcini care erau realizate de oameni, în special sarcini repetitive şi simple. Acest lucru reduce necesitatea de a angaja programatori pentru astfel de activităţi, favorizând echipe mai mici, dar mai bine pregătite din punct de vedere tehnic. Automatizarea afectează nu doar programatorii juniori, ci şi middle-managementul IT, unde procesele de coordonare sunt optimizate folosind algoritmi avansaţi, arată analiza citată.

Majoritatea analizelor citate par însă să sugereze că un alt mod de a privi lucrurile este de a privi situația stagnării din prezent a domeniului ca având o nevoie acerbă de adaptare la o paradigmă nouă, decât o criză. În timp ce locurile de muncă din outsourcing se diminuează, apar noi oportunităţi în domenii precum tehnologie financiară, e-commerce şi soluţii de inteligenţă artificială. De asemenea, analiștii Sunrise Geek sugerează că cererea pentru securitate cibernetică este în creştere la nivel global, oferind noi oportunităţi pentru profesioniştii din IT care îşi dezvoltă abilităţile în acest domeniu crucial.

