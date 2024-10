Cât câștigă un inginer în România. Cele mai bănoase industrii pentru specialiști

Inginerii topografi încasează în medie 4.000 de lei pe lună, sub media altor profesioniști FOTO: Pixabay

Un angajat din domeniul ingineriei câștigă în medie 5.000 de lei net, dar există diferențe importante în funcție de ramura în care salariații activează, arată datele unei platforme de recrutare.

Un alt factor care influențează nivelul salariilor este cererea de forță de muncă, relevă o analiză a eJobs. Cele mai mari salarii le au inginerii energeticieni, pentru care media se ridică la 6.000 de lei pe lună. În industria auto, media este de 5.700 de lei, aceeași ca pentru electroniști, iar inginerii de aeronave câștigă în medie 5.300 de lei.

Domeniile în care salariile sunt sub media națională sunt topografia, geodezia, și chimia, unde inginerii iau în medie 4.000 de lei în mână. Similar, și inginerii electrotehniști sau cei din industria alimentară câștigă mai puțin, cu o medie de 4.100 de lei. Aceste cifre sunt calculate pe salariile din toată țara și la toate nivelurile de experiență.

Judeţele cu cele mai mari medii salariale pentru ingineri sunt Bucureşti (5.500 de lei), Timiş (5.500 de lei), Cluj (5.400 de lei), Sibiu (5.300 de lei) şi Mureş (5.200 de lei). Cele mai mici salarii, pe de altă parte, sunt încasate de inginerii din Giurgiu, cu o medie lunară netă de 3.150 de lei, Gorj (3.500 de lei), Mehedinţi (3.700 de lei) sau Covasna (4.000 de lei). Diferențele se fac și la nivel de experiență.

Media națională pentru un inginer care are cel mult doi ani de experiență este sub 3.800 de lei, cei care au între doi și cinci ani de muncă au venituri medii de 5.000 de lei, iar cei cu mai multă vechime ajung la o medie de 6.200 de lei. Inginerii care și-au comunicat salariile pentru platformă spun în proporție de peste 41% că încasează intre 4.500 și 7.000 de lei. Sub 7% dintre salariați fac mai mult de 10.000 de lei net pe lună, în timp ce puțin peste 8% câștigă până în 3.000 de lei.

