Companiile românești, în plin proces de restructurare a costurilor și înghețare a angajărilor. Piața muncii e în criză de oportunități

Experții în recrutare remarcă o diminuare a oportunităților de angajare în piața muncii, observând pe lângă o scădere drastică a angajărilor și un val de disponibilizări și regândiri a strategiilor de creștere pentru anul următor. În această perioadă, companiile se arată în primul rând mai precaute în privința alocării de resurse, având în vedere incertitudinile economice și ajustările bugetelor pentru 2024, iar domenii precum telecomunicații, construcții, turism, ospitalitate sau automotive se confruntă cu încetiniri vizibile în recrutare. Imaginea descrisă de specialiștii în recrutare într-o analiză recentă este dublată de situația știrilor care au circulat începând din luna octombrie care vizează activitatea unor companii cu activitate în România precum Vodafone, FintechOS sau Continental. La concedierile și reducerile de cheltuieli anunțate de multinaționale se adaugă un număr de fabrici și companii regionale românești care și-au închis porțile în ultimele luni.

Unul din analiștii în recrutare intervievați de către Economedia recent susține că reducerea actuală a ofertelor de locuri de muncă nu indică un declin general, ci reprezintă mai degrabă revenirea la o stabilitate, după perioadă de cerere intensă din ultimii trei ani.

Un studiu realizat de Catalyst Solutions în septembrie a evidențiat că erau disponibile 25.374 de locuri de muncă la nivel național, București, Cluj-Napoca, Timișoara și Iași având cele mai multe oportunități. Se observă o activitate mai redusă în recrutare în lunile noiembrie și decembrie, urmată de o intensificare începând cu ianuarie. În afara industriei IT, domenii precum automotive, construcții, turism, ospitalitate și anumite segmente ale sectorului energetic și de producție se confruntă cu o încetinire în recrutări, conform sursei citate.

Totodată, domeniile vânzări, inginerie și producție industrială, finanțe bănci și management/consulting au avut cele mai multe locuri de muncă disponibile în septembrie, în timp ce, sectoarele telecomunicații, construcții, administrative și resurse umane au avut mai puține oportunități.

Potrivit unor declarații făcute de Sorina Donisa, CEO al companiei de recrutare în regim temporar APT Prohuman, în cadrul unui eveniment de profil săptămâna trecută: „În 2023 a fost precauție, companiile au fost precaute în a-și crește numărul de angajați. Iar în 2024 mă aștept să fie un an mai greu decât 2023. Spun asta pentru că mă uit la Europa de Vest. Iar ce se întâmplă în Europa de vest la noi se simte mai târziu, de asta mă aștept ca în 2024 companiile să fie mai precaute decât anul acesta. (…) Deci, cred că o să vedem industrii care își vor continua creșterile, dar probabil că vor crește sub 10%, și vor fi industrii afectate de măsurile fiscale și vor trebui să ia diferite decizii – deja se discută despre ce o să se întâmple în 2024 și chiar în 2025“, a detaliat ea.

Ce se întâmplă la Continental

Producătorul german de componente auto și anvelope Continental AG a anunțat în prima jumătate a lunii noiembrie 2023 planuri de reducere a forței de muncă la nivel global, ca parte a unui program de economisire care vizează reduceri de costuri de 400 de milioane de euro anual, începând din 2025, conform unui comunicat trimis către Reuters. Continental, unul dintre cei mai mari angajatori privați din România, are peste 19.000 de angajați în țară.

Decizia vine în contextul unor discuții despre restructurarea Continental și posibilele vânzări ale unor segmente ale afacerii, după ce directorul general Nikolai Setzer a indicat în septembrie posibilitatea unor schimbări de proprietate la divizia ContiTech. Deși numărul exact al locurilor de muncă care vor fi eliminate nu a fost încă stabilit, se preconizează că vor fi afectate „mii” de angajați, conform unui comunicat de presă al grupului german.

Activitățile principale ale Continental includ producția de anvelope, alături de o divizie auto care dezvoltă software, componente de siguranță și tehnologie pentru conducere asistată, alături de ContiTech, o divizie axată pe tehnologii digitale pentru industria auto și alte sectoare.

Se preconizează că multinaționala ar putea să concedieze 5.500 de angajați, reprezentând 3% din forța de muncă la nivel global, inclusiv peste 1.000 de angajați în Germania, în aproximativ 30 de locații.

Continental operează cu aproximativ 200.000 de angajați în 57 de țări, dintre care 59.000 în Germania, iar toate cele cinci divizii ale grupului sunt prezente în România. Reprezentanți ai firmei au menționat că restructurările vor viza simplificarea și eficientizarea structurii administrative, cu măsuri variind de la vânzări la cercetare și dezvoltare și producție. Detalii suplimentare vor fi furnizate într-o reuniune cu investitorii programată pentru 4 decembrie.

FintechOS – startupul românesc de succes care taie din cheltuieli

FintechOS, unul dintre cele mai cunoscute startupuri tech din România, specializat în furnizarea de tehnologie pentru sectorul financiar, a demarat un program de restructurare care implică concedieri atât în România, cât și pe alte piețe internaționale, inclusiv tehnicieni. Această mișcare, neobișnuită pentru ecosistemul local de start-up-uri tech, este motivată nu de o scădere a vânzărilor, ci de o adaptare la schimbările de pe piață și de dorința de a reduce dependența de finanțări externe.

„Cred că în primul și în primul rând este o ajustare a strategiei, și strategia asta vizează mai multe arii. Una este ceea ce voi ați numit restructurare, este baza de costuri, dar inclusiv partea de venituri, zona de ridicare de bani, piețele pe care ne desfășurăm activitatea. Deci eu cred că aș defini-o ca pe o strategie orchestrată prin care compania devine mai puternică. Una peste alta, dacă stăm și ne gândim pentru companiile de tip start-up sau chiar și scale-up, din cauză că sunt foarte dependențe de finanțare externă, aceasta este o fragilitate, dacă vrei, iar eu cred că FintechOS la aproape 30 de milioane de dolari venituri la sfârșitul anului ăsta este într-o poziție bună, să poată să reducă această fragilitate“, a declarat Teodor Blidăruș, cofondator și CEO al FintechOS, pentru Ziarul Financiar, la finalul lunii noiembrie.

Despre restructurare, Blidăruș a explicat jurnaliștilor: „În principal pentru că ne reducem acoperirea altor piețe sau expunerea pe anumite piețe. Ceea ce înseamnă că în condițiile acestea anumite roluri care sunt într-o zonă de creștere sau dedicate către o zonă de creștere nu vor fi necesare în următorii ani“. Compania va focaliza pe piețe cheie, reducând expunerea în alte zone. „Am restructurat operațiuni în toate piețele în care eram. Eram în Germania, eram în Singapore, eram în Polonia, în Spania. (...) Ne-am consolidat poziția de jucători cheie pe piețele țintă, adică reducând numărul de piețe țintă și ajungând practic la a avea patru piețe principale: zona balcanică, Franța, Marea Britanie și Statele Unite.“

Referitor la concedieri, Blidăruș a menționat că numărul exact nu este încă stabilit, dar este semnificativ mai mic decât cifrele vehiculate în discuții online. „N-o să pot să-ți dau un număr în momentul de față din respect pentru discuțiile pe care încă le avem, dar nu este nici pe departe numărul că pe care l-am văzut vehiculat. Nici nu suntem atâția oameni în companie și nici n-am fost vreodată“, a declarat acesta, potrivit sursei citate.

Vodafone România, în cădere liberă

Tot în noiembrie au circulat informații legate de faptul că Vodafone România se confruntă cu provocări financiare serioase, înregistrând pierderi semnificative și datorii uriașe, în contextul în care a efectuat concedieri masive. Conform raportărilor Ministerului de Finanțe, în ultimii trei ani fiscali, compania a înregistrat pierderi anuale considerabile și a acumulat datorii considerabile, de aproape patru miliarde de lei, o sumă comparabilă cu cifra sa de afaceri.

Veniturile Vodafone România au rămas relativ stabile, înregistrând 4,7 miliarde de lei în 2020 și aproximativ 4,9 miliarde de lei în fiecare din anii 2021 și 2022. Totuși, datoriile companiei au arătat o tendință ușor ascendentă, crescând de la 3,5 miliarde de lei în 2020 la 3,8 miliarde de lei în 2021 și ajungând la 3,9 miliarde de lei în 2022.

Pe lângă această situație financiară îngrijorătoare, Vodafone România a avut și un parcurs variat în ceea ce privește pierderile. Acestea au fost de 214 milioane de lei în 2020, crescând la 410 milioane de lei în 2021 și apoi scăzând la 121 milioane de lei în 2022.

De asemenea, numărul de angajați ai companiei a scăzut drastic. În 2020, Vodafone România număra 3.906 angajați, numărul acestora reducându-se la 3.713 în 2021 și scăzând ulterior la 2.970 în 2022. Aceasta reprezintă o diminuare cu 25% a efectivului de personal într-un interval de doar doi ani, semnalând concedieri substanțiale în rândul angajaților companiei, potrivit unei sinteze realizate de defapt.ro.

Pe lângă problemele întâmpinate de multinaționale, câteva fabrici românești cu istorie își închid porțile

Fabrica Romanița S.A. din Caracal, un nume proeminent în industria de confecții din România, își va închide porțile la data de 1 Decembrie 2023. În urma acestei decizii, aproximativ 250 de angajați vor fi afectați de șomaj, conform reglementărilor în vigoare. Va rămâne un număr restrâns de 25 de persoane care se vor ocupa de paza și conservarea clădirilor fabricii, precum și a spațiilor interne, conform unui raport publicat de Antena 3 CNN.

Într-o situație similară se află și un alt mare jucător pe piața românească, producătorul de benzi transportoare Artego Târgu Jiu, care anunță concedieri înainte de perioada sărbătorilor de Crăciun. Compania, afectată de scăderea comenzilor și de concurența produselor chinezești pe piața din România, își continuă strategia de reducere a numărului de angajați. De la un număr de aproape 800 de angajați în urmă cu doi ani, compania a scăzut la sub 600, iar în prezent are doar 570 de muncitori.

Scopul Artego este de a ajunge la un total de maximum 500 de salariați, prin pensionări și plecări voluntare, ceea ce reprezintă o scădere semnificativă față de efectivul de personal din 2021. Această reducere de personal face parte dintr-o inițiativă mai largă de diminuare a cheltuielilor companiei.

Cu toate că peisajul de ansamblu poate părea sumbru, specialiștii în resurse umane au atras atenția că, deși în prezent incertitudinile economice pot împinge unele companii să strângă cureaua, lunile de final de an sunt caracterizate de o încetinire a proceselor de recrutare în fiecare an. Companiile tind să angajeze cel mai mult în ianuarie și februarie, mai ales în pe fondul noilor bugete de recrutare care intră în vigoare la începutul unui an nou. Aceasta este, de asemenea, perioada anului când mulți angajați din mediu corporate, inclusiv managerii de angajare, se întorc din vacanțele lor de sărbători, arată o analiză din 2023 a platformei internaționale de recrutare Indeed.

