Topul zonelor din țară cu cea mai ridicată rată a șomajului în 2024. Județele în care situația s-a înrăutățit

Potrivit unei analize recente, rata şomajului a crescut cel mai mult în județele Botoşani, Neamţ şi Dolj, cu mai mult de 1 punct procentual de la an la an. Analiza arată și că 11 judeţe au înregistrat scăderi ale acestui indicator în aprilie 2024 faţă de aprilie 2023, cele mai mari rate ale şomajului înregistrându-se în Teleorman, Vaslui şi Dolj, toate peste 8%, iar cele mai mici sunt în Ilfov, Bucureşti şi Timiş, toate sub 1%.

Judeţele din sudul şi estul ţării, precum Teleorman (8,70%), Vaslui (8,60%), Dolj (8%) şi Mehedinţi (7,90%), continuă să aibă cele mai mari rate ale şomajului. Pe de altă parte, judeţele din vestul şi centrul ţării, precum Ilfov (0,50%), Bucureşti (0,80%), Timiş (0,90%) şi Cluj (1,30%), au cele mai mici rate ale şomajului, arată datele de la Institutul Naţional de Statistică (INS) centralizate de Ziarul Financiar.

Ultimele statistici indică o accentuare a disparităţilor regionale în ceea ce priveşte şomajul, cu judeţele din sud şi est continuând să se confrunte cu probleme majore pe piaţa muncii, în timp ce judeţele din vest şi centru beneficiază de rate ale şomajului mai scăzute.

„Există mai mulţi factori care pot influenţa rata şomajului la nivelul judeţelor din România. Unul dintre aceşti factori ar putea fi nivelul de dezvoltare economică al judeţului în cauză. Judeţele mai dezvoltate economic, care beneficiază de un sector industrial puternic sau de investiţii străine, probabil vor avea o rată a şomajului mai mică, deoarece există mai multe locuri de muncă disponibile. De asemenea, şi structura demografică a unui judeţ poate influenţa rata şomajului. Judeţele cu o populaţie mai în vârstă sau cu o rată a natalităţii mai mică ar putea avea o rată a şomajului mai mare, deoarece tinerii sunt mai predispuşi să caute locuri de muncă şi să intre pe piaţa forţei de muncă”, a declarat pentru ZF Sorina Faier, managing partner al companiei de recrutare Elite Searchers.

...citeste mai departe despre "Topul zonelor din țară cu cea mai ridicată rată a șomajului în 2024. Județele în care situația s-a înrăutățit" pe Ziare.com

Ads

Ți-a plăcut articolul? Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent Susține proiectul Business24.ro