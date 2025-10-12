4 trenduri care influențează puternic piața imobiliară din România

Piața imobiliară este extrem de dinamică și este influențată în mod constant de diverși factori. Situația economică a țării, grija față de mediul înconjurător și tehnologia sunt câțiva dintre factorii care au un impact semnificativ asupra comportamentului consumatorilor, dar și asupra modului în care sunt construite clădirile noi.

În România, aceste schimbări continuă să influențeze piața imobiliară, motiv pentru care este important să fii la curent cu cele mai noi trenduri și cu efectele pe care le au. Iată care sunt trendurile cu un impact puternic asupra pieței imobiliare din țară.

Prețuri în creștere

Unul dintre cele mai importante trenduri este legat de creșterea prețurilor la chirii și pentru vânzările de apartamente. Iar efectele sale se resimt cel mai puternic asupra celor care își doresc să achiziționeze o locuință în viitorul apropiat. Însă este necesar să ții cont de faptul că prețurile diferă în funcție de oraș și de cartierele în care se află locuințele respective.

În București, apartamentele premium continuă să fie foarte scumpe. Motivul este legat de cererea mare, dar și de faptul că aceste locuințe premium sunt situate în ansambluri rezidențiale moderne, cu acces la numeroase facilități de top. Prețuri mai mici se găsesc în zonele periferice. În Cluj-Napoca, de exemplu, prețurile sunt mai mari decât în capitală. Timișoara, Sibiu și Oradea rămân în continuare orașe accesibile.

Mai multă sustenabilitate

Grija față de mediul înconjurător influențează modul în care sunt construite clădirile rezidențiale. Din ce în ce mai mulți dezvoltatori imobiliari aleg să folosească materiale durabile și de calitate, care au un impact redus asupra mediului. Materialele reciclabile sunt și ele utilizate în construcție sau în etapa de finisare.

Locuințele sustenabile sunt la mare căutare deoarece sunt eficiente din punct de vedere energetic, sunt dotate cu sisteme avansate de aerisire și ventilație, dispun de numeroase spații verzi și oferă un mediu de trăi calitativ, cu un aer mai curat la interior. Materialele prietenoase cu mediul au avantajul de a reduce amprenta de carbon și sporesc aspectul estetic al locuințelor datorită texturilor unice care oferă personalitate fiecărui apartament.

Integrarea tehnologiei

Încă din perioada pandemiei, tehnologia a arătat cât de necesară este în domeniul imobiliar. Majoritatea dezvoltatorilor imobiliari au integrat tururile virtuale ca metodă standard pentru vizualizarea locuințelor. Datorită acestor tururi virtuale, clienții pot să vadă apartamentul dorit din confortul propriei locuințe sau de oriunde s-ar afla. Acest lucru duce la creșterea numărului de vizionări și a cererii, precum și la îmbunătățirea experienței pentru potențialii cumpărători.

Digitalizarea nu se oprește doar la vizionarea apartamentelor. În România urmează să se implementeze E-proprietatea, un sistem informatic care va ține evidența tuturor proprietăților din țară, cu scopul evaluării și impozitării acestora. Informațiile vor fi digitalizate pentru a putea fi accesate mai ușor.

Regândirea necesităților

În ziua de azi, clienții prioritizează confortul. Ceea ce înseamnă că au nevoie de locuințe aproape de locul de muncă, de mijloacele de transport în comun, de magazine, de școli și grădinițe și nu numai. De asemenea, aceștia își doresc locuințe suficient de încăpătoare sau flexibile și care să includă o serie de facilități la numai câțiva pași distanță.

Tocmai din acest motiv se observă o creștere a ansamblurilor rezidențiale care includ numeroase facilități precum săli de fitness, magazine, restaurante, spații verzi, locuri de joacă, piscină sau chiar cinema. De asemenea, dezvoltatorii imobiliari caută să construiască în zone care permit acces rapid la mijloacele de transport în comun.

În concluzie, deși prețurile la imobiliare sunt în creștere, se observă faptul că cele mai noi locuințe se adaptează rapid la nevoile clienților și includ numeroase facilități care cresc nivelul de confort. Pe scurt, locuințele devin mai sustenabile și oferă un nivel de trai ridicat.

