Oana Rădulea (SEMA Real Estate) la The Real Estate Event: „E o mare bucurie pentru noi că am putut să dăm drumul la proiectul de rezidențial. E o nevoie acută în piață” VIDEO

Oana Rădulea, Managing Partner la SEMA Real Estate, a participat joi, 12 septembrie, la ediția inaugurală a The Real Estate Event, evenimentul dedicat pieței imobiliare organizat de Ziare.com și Retail365. Oana Rădulea a vorbit despre blocajele autorizațiilor de construcție din București, unde se plasează SEMA Real Estate față de această situație, dar și modul în care proiectele noi ale companiei doresc să adreseze provocările pieței și să aducă inovație în piața imobiliară.

Problema autorizațiilor de construcție din capitală este a tuturor actorilor din piața imobiliară, fie că sunt afectați direct în prezent sau nu

„SEMA Parc este un proiect care are norocul de a nu fi afectat în mod direct și total de criza tristă și prelungită mult mai mult decât ar fi fost rezonabil a blocajului autorizărilor. Cu mulți ani în urmă, când au fost concepute PUZ-urile coordonatoare, dintr-o pură dorință de a nu trebui să facem PUZ-uri pentru fiecare mini-fază a proiectului, ne-am consultat cu arhitecții și am inclus master-plan-ul și PUZ-ul nostru în PUZ-urile coordonatoare, iar asta am făcut de fiecare dată când un nou PUZ coordonator a fost anunțat și lucrat.

În acest moment avem această fantastică stea norocoasă în față că nu suntem blocați de PUZ-urile suspendate. Însă, pentru că nu poți întotdeauna să te uiți în curtea ta și să fii limitat numai la ce vezi în fața ochilor, per ansamblu este o situație absolut tristă că toate investițiile sunt blocate. București este, până la urmă, o sursă și o bază fantastică a PIB-ului României și să blochezi Bucureștiul e îngrozitor. Mai sunt câteva orașe care fac diferența în PIB-ul României, iar Bucureștiul era locomotiva care trecea trenul. Această locomotivă merge înainte, pentru că nu s-a oprit de tot, dar merge cu frâna de mână trasă”, a punctat Oana Rădulea.

Potrivit managerului SEMA Real Estate, din păcate, dacă se dorea să se deblocheze această situație, se puteau face analize punctuale. „Investitorii s-au dus cu siguranță și la primăriile de sector și la primăria mare. Nu era atât de greu să se deblocheze niște zone sau să se blocheze cele care sunt suspicioase, afectate de rechinii imobiliari și să se deblocheze cât de mult se poate. Însă interesul investitorilor se pare că, în acest moment, nu este aliniat în niciun fel cu interesului primarului. Trist. (...) În pofida faptului că nu suntem afectați direct, în toate demersurile pe care le faceți (n.r. referindu-se la colegii de platou din cadrul panelului The Real Estate Event) vrem să fim implicați și suntem alături de voi pentru că să le meargă rău tuturor celor din jurul tău înseamnă că nu vezi că o să-ți meargă și ție rău în curând. Sunt investitori care s-au retras deja de pe piața din România, sunt mulți care și-au anulat planurile de a intra în piață, iar asta nu este o direcție prea bună. Am cam deraiat de la drumul cel bun”, a completat Rădulea.

Mai mult, adresând cererea scăzută pentru spațiile de birouri, Oana Rădulea a intervenit, în cadrul Panelului „Cum arată viitorul dezvoltării imobiliare în București?” moderat de Gabriel Biriș din cadrul The Real Estate Event, pentru a completa că „din punct de vedere al dezvoltărilor de birouri, eu cred că în pofida faptului că cererea este momentan redusă și că există un vacancy deocamdată rezonabil, este doar o chestiune de timp până când birourile vor fi din nou solicitate. Pentru că dacă ne uităm un pic istoric, cererea pentru spații de birouri urmărește creșterea economică – nu doar la nivelul României, ci oriunde. Orice creștere economică sustenabilă și pe o perioadă îndelungată atrage după ea necesar de birouri, companiile întotdeauna vor spații moderne și echipamente eficiente, iar în următorii ani, dacă reușim să deblocăm această situație, eu cred că și birourile vor deveni interesante și lucrurile ar putea să meargă într-un ritm normal. Unde suntem acum nu este tocmai normalitate”.

SEMA Parc, în contextul crizei imobiliare din București: „Avem intenția să dăm drumul la un proiect rezidențial în prima parte a anului viitor”

SEMA Parc este primul proiect rezidențial al companiei după ce a trecut printr-un proces de rebranding, care va conține 300 de apartamente, vânzările începând în octombrie anul acesta, iar construcția, în primul trimestru anului viitor. „Este o mare bucurie pentru noi că am putut să dăm drumul la proiectul de rezidențial, pentru că este o nevoie acută în piață, din cauza blocajelor în autorizări. Sunt foarte mulți clienți care își caută locuințe, nevoia este absolut certă și faptul că putem să adresăm această nevoie pentru noi este o bucurie și o oportunitate. După prima fază de rezidențial o să începem cea de-a doua fază, pentru care din nou avem autorizație, încă 430 de apartamente.”

Pe lângă acest proiect compania mai are câteva planuri de investiții mai mici: „Mai avem câteva mai mititele, dar care au și ele o funcție complementară. Avem un pac de panouri fotovoltaice în afara Bucureștiului pentru 20MW, care o să furnizeze energie verde pentru tot ce facem în SEMA Parc, de la birou, retail, rezidențial și încă un părculeț mai mititel de fotovoltaice pentru numai 1,5MW.

Încercăm să aducem valoare în zona de centru-vest și să includem specificații tehnice, care nu au fost luate în calcul de niciun alt dezvoltator până acum: fațadă ventilată, câteva specificații absolut noi pentru zona respectivă, smart home, panouri fotovoltaice pe acoperiș, spații verzi, cât se poate de multe. Noi ne dorim să transformăm SEMA Parc nu numai într-un parc industrial cum a fost istoric, ci într-un parc în care oamenii să vrea să vină, să trăiască, să le fie bine, să-și dorească să fie acolo.”

Despre rebrandingul din River Development în SEMA Real Estate, Oana Rădulea a punctat că SEMA reprezintă o nouă identitate, care face o legătură între istorie, „pornind de la fosta fabrică Semănătoarea, de unde am luat naștere și am păstrat cuvântul Sema, la care am adăugat Real Estate, astfel încât jucătorii noi să ne perceapă ca o companie de Real Estate. Pentru că River Development era pentru cunoscători, dar nu pentru toată lumea. Și noi am vrut ca toată lumea să înțeleagă cine suntem noi, de unde ne tragem și ceea ce facem doar din titlul companiei”, a încheiat aceasta.

The Real Estate Event

The Real Estate Event, cea mai nouă platformă de conferințe și networking de top, a reunit în cadrul ediției inaugurale de joi, 12 septembrie, experți și lideri vizionari din real estate pentru a identifica perspective valoroase cu privire la cele mai actuale subiecte ale industriei. La eveniment au participat fizic peste 100 de persoane, la Restaurant Diplomat, iar jucătorii de top din industrie care au urcat pe scenă au fost urmăriți online, pe Ziare.com, de circa 120.000 de persoane. The Real Estate Event este o inițiativă ambițioasă care a rezultat din parteneriatul companiilor RETAIL365 și Ziare.com.

