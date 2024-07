Drumul Daciei în Europa. Parcursul fulminant al mașinii românești în clasamentele vânzărilor. Cum stă în fața competitorilor

Dacia, în parteneriat cu Renault, a reușit să cucerească piața auto europeană și să domine clasamentele de vânzări atât la nivel intern, cât și international în ultimii ani.

Modele precum Sandero și Duster au avut un succes deosebit, modelul Sandero fiind cel mai bine vândut clienților particulari în Europa în 2023 și continuând să domine vânzările și în 2024. Per total, la nivel european, desi mărcile Volkswagen, Toyota și BMW conduc vânzările, Dacia se menține în top, ocupând locul nouă în clasament.

Dacia Renault – cuplul care a luat Europa, puțin câte puțin, începând cu piața românească

Potrivit unui comunicat de presă recent emis de Renault, marca a raportat o cotă de piață de 9,2% în România, iar Dacia a înmatriculat peste 26.400 de vehicule în primele șase luni ale anului, echivalentul unei cote de piață de aproape 28%.

„La jumătatea anului 2024, marca Renault deține în Romania o cotă de piață de 9,2% cu 8.717 unități (PC & LCV), în creștere față de nivelul de 7.808 unități înregistrate în aceeași perioadă a anului trecut. Renault este astfel lider în categoria mărcilor importate (VP+VU) și lider pe piața vehiculelor utilitare (VU) cu o cotă de piață de 26,6%. Pe piața vehiculelor electrice (VP), Renault ocupă locul al patrulea, cu un volum total de 254 de unități înmatriculate, înregistrând o cotă de segment de 4,4%, principalul model electric înmatriculat fiind Megane E-Tech cu aproape 200 de unități,” se arată într-un comunicat al Renault Group.

Compania a adăugat că, în segmentul utilitarelor ușoare (LCV), Renault este lider cu 2.906 unități înmatriculate până la finalul lunii iunie, reprezentând o cotă de piață de 26,6%, o creștere de 0,1 puncte procentuale față de prima jumătate a anului 2023, conform News.ro. În primele șase luni ale anului 2024, Dacia a înmatriculat 26.457 de vehicule în România, echivalentul unei cote de piață de 27,91%. „Topul celor mai vândute modele de pe piață este dominat de Duster (inclusiv Noul Duster, disponibil din luna iunie, cu 9.391 unități), Logan (8.325 unități) și Sandero (inclusiv versiunea Stepway), cu 4.658 unități. Spring rămâne cel mai vândut model pe piața vehiculelor 100% EV, cu 2.101 unități, în timp ce Jogger este cel mai vândut model din segmentul C (exceptând vehiculele SUV), cu 1.920 de vehicule comercializate în primele 6 luni,” a mai transmis sursa citată.

Ultimele date interne nu sunt isolate doar la România. Istoria parteneriatului celor două mărci este complex și datează de decenii, însă din 1999, de când Dacia s-a privatizat și a intrat sub tutela grupului francez, modelele Dacia au evoluat vizibil nu doar în vânzările interne, dar și pe piața europeană.

Sandero și Duster au dominat piața europeană în ultimii doi ani

Dacia Sandero fost cea mai bine vândută mașină din Europa în 2023 în ceea ce privește vânzările către clienți particulari, dar a dominat și vânzările în primele șase luni din 2024, surclasând modele consacrate pe piața europeană precum Volkswagen Golf și Renault Clio, arată date analizate de Dacia.

În primele șase luni din 2024, date din partea platformei JATO, care analizează date despre piața automotive din din 28 de țări arată că mărcile cu cele mai mari vânzări au fost Volkswagen și Toyota, urmate de BMW. Mărcile chineze încep și ele să se afirme.

Cu toate acestea, în ceea ce privește vânzările de mașini noi, Dacia Sandero s-a clasat pe primul loc în Europa, cu peste 143.000 de clienți, conform datelor JATO, citate de Hotnews recent. Tesla Model Y, liderul de anul trecut, a înregistrat o scădere de 26%, ajungând pe locul opt. Alte modele populare au fost Volkswagen Golf și T-Roc, Renault Clio, Peugeot 208, Skoda Octavia și Citroen C3. Dacia Duster s-a clasat pe locul 12, cu aproape 90.000 de unități vândute.

Popularitatea Dusterului în România

În România, succesul a fost ajutat și de faptul că Dacia a lansat recent un program de reduceri de prețuri pentru aproape toată gama de modele, în frunte cu noul Duster 3, care se ieftinește practic încă din luna în care mașina se lansează în showoroom-urile din toată țara, ajungând la un nivel de pornire mai mic decât cel pe care l-a avut Duster 2, relevă date analizate de Profit.ro.

Dacia Duster a fost și în 2024 unul dintre cele mai vândute modele ale mărcii, la nivel global, dar acest lucru este meritul exclusiv, pentru moment, al lui Duster 2. Noua generație, Duster 3, a fost lansată comercial doar în iunie, iar compania a decis să-i reducă prețul de vânzare, printr-un program aplicat pe întreaga gamă a mărcii. Conform acestor reduceri, Duster poate fi cumpărat cu 17.300 de euro, mai ieftin chiar decât vechiul model. SUV-ul a fost lansat în primăvara acestui an cu un preț de 18.800 de euro, pentru versiunea cea mai ieftină, cu motor ECO-G de 100 CP, arată sursa citată.

„Până acum nu am înmatriculat Duster 3 decât mașinile de teste, mașinile de dealeri. Sunt foarte puține, rezultatul foarte bun al lui Duster a fost obținut exclusiv de Duster 2 și dacă am fi produs în continuare s-ar fi vândut foarte bine. Și din alte țări, Germania de exemplu, ni s-a spus că ei ar prefera să vândă în continuare generația a doua a lui Duster, pentru că cererea este foarte mare”, a declarat recent Mihai Bordeanu, șeful dacia în România. Conform cifrelor DRPCIV, analizate de Profit.ro, Dacia Duster s-a vândut din ianuarie până în iunie, în 9.050 de exemplare, cu 56% mai multe decât în urmă cu un an.

Cererea a fost foarte ridicată pentru generația a doua, cu motor diesel și la un preț mai redus decât generația a III-a. Potrivit datelor prezentate de Profit.ro, a contribuit și intrarea în vigoare a normelor GSR 2, care obligă producătorii să echipeze mașinile cu o serie de tehnologii de siguranță, pe care Duster 2 nu le avea. Din acest motiv, toate mașinile aflate pe stoc au fost înmatriculate de dealeri înainte de 1 iulie, pentru a nu rămâne cu ele nevândute. Programul de reduceri al Dacia cuprinde însă și restul gamei: Sandero Stepway, Jogger și Logan, care pot fi cumpărate cu prețuri mai mici pe perioada campaniei, arată sursa citată.

Europa s-a menținut pe poziții în vânzarea de autovehicule în 2024, iar România joacă un rol important

Înmatriculările de autoturisme noi în Europa (UE plus Marea Britanie şi ţările EFTA) au crescut cu 3,6% în iunie, comparativ cu perioada similară din 2023, pe fondul reducerii cererii pentru vehicule hibride plug-in, potrivit unui raport publicat în ultima săptămână de Asociaţia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), în timp ce România a avut cel mai semnificativ avans, de 62,1%.

În total, 1,31 milioane de autoturisme au fost înmatriculate în iunie în Europa, comparativ cu 1,26 milioane unităţi în perioada similară din 2023. Vânzările de maşini pe baterii au crescut cu 0,1% în iunie, faţă de aceeaşi lună a anului trecut, iar cele de vehicule hibride plug-in au înregistrat un declin de 13,6%, conform datelor ACEA. Şi livrările de maşini pe benzină şi motorină au scăzut luna trecută, cu 3,3% şi, respectiv, 2,2%.

În acest context, România a avut cea mai mare creștere din Europa la vânzările de maşini noi, în iunie - date ACEA. În iunie, piaţa auto din România a înregistrat o creştere cu 62,1%, fiind înmatriculate 21.358 autoturisme, faţă de 13.173 vehicule în perioada similară din 2023. Datele arată că principalele pieţe europene au raportat evoluţii mixte, astfel: creşteri în Italia (15,1%), Germania (6,1%), Spania (2,2%) şi Marea Britanie (1,1%), un declin de 4,8% în Franţa (2,9%), arată datele ACEA.

Astfel, în primele şase luni din acest an, piaţa auto din România a înregistrat o creştere de 13,4%, fiind înmatriculate 83.505 autoturisme, faţă de 73.645 vehicule în perioada similară din 2023.

În sectorul auto european sunt 12,9 milioane de angajaţi, iar 8,3% din totalul locurilor de muncă din industria UE sunt în sectorul auto. Înmatriculările de autoturisme noi în Europa au crescut cu 4,4% în primele şase luni din 2024, comparativ cu perioada similară din 2023, fiind înmatriculate 6,879 milioane de unităţi, iar primele cinci pieţe europene au raportat creşteri în perioada ianuarie-iunie 2024, respectiv Marea Britanie (6%), Spania (5,9%), Germania şi Italia (ambele cu 5,4%) şi Franţa (2,8%), arată datele ACEA.

Volkswagen a ocupat primul loc în topul mărcilor, cu 700.000 de vehicule vândute, urmat de Toyota. BMW a urcat pe locul trei, cu aproape 400.000 de unități. Dacia se află pe locul nouă în acest clasament, iar marca chineză MG este pe locul 20, cu peste 120.000 de vehicule vândute.

Volvo a înregistrat cea mai mare creștere dintre mărcile auto din Europa, cu +34%. Suzuki a avut și ea o performanță remarcabilă, crescând cu 28%. În contrast, Mini a suferit cea mai mare scădere (-25%), urmată de Ford (-17%).

În prima jumătate a anului, în Europa au fost importate 70.000 de mașini electrice de la mărci chineze, dintre care MG 4 a fost cea mai bine vândută, cu 31.000 de unități. În total, au ajuns aproape 300.000 de mașini din China în Europa. Europenii au achiziționat în primele șase luni 950.000 de mașini full-electrice de la diverse mărci auto.

În timp ce vânzările de automobile electrice au crescut în Franța, Italia și Belgia datorită sprijinului financiar și fiscal, cumpărătorii s-au orientat mai mult către modele hibride, care au crescut cu 22,3% și acum reprezintă 29,2% din piață. Vânzările de mașini pe benzină și diesel au scăzut în majoritatea țărilor, cu excepția Germaniei și Italiei. Toyota a condus piața hibridelor, urmată de Volkswagen și Stellantis, în timp ce grupul Renault, susținut de mărcile Dacia și Alpine, a înregistrat o creștere ușoară de 2%.

