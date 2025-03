Criză acută pe piața de service auto. Dacă nu se iau măsuri urgent, românii ar putea aștepta și câteva luni pentru a-și repara mașina ANALIZĂ

România se confruntă cu o criză fără precedent a forței de muncă în sectorul reparațiilor auto, iar efectele acestei probleme riscă să paralizeze industria service-urilor auto, atenționează Patronatul Operatorilor de Service Auto (POSA), printr-un comunicat.

Potrivit datelor POSA, peste 40% dintre service-uri întâmpină dificultăți majore în recrutarea de muncitori calificați, iar multe sunt deja în situația de a refuza clienți sau de a extinde semnificativ termenele de livrare din cauza lipsei acute de personal. În acest context, reprezentanții patronatului subliniază că această situație nu afectează doar activitatea service-urilor, ci și siguranța rutieră, întrucât întârzierile în reparațiile vehiculelor pot conduce la circulația unor mașini cu defecțiuni care nu sunt remediate la timp.

„Suntem într-un punct critic. Dacă nu luăm măsuri imediate, vom ajunge în situația în care mulți operatori din domeniu își vor închide porțile, iar clienții vor fi nevoiți să aștepte săptămâni sau chiar luni pentru o reparație esențială”, avertizează prim-vicepreședintele POSA, Marian Lazar, citat în comunicat.

Problemele urgente cu care se confruntă service-urile auto. Criza forței de muncă

Acesta semnalează că, în timp ce alte industrii beneficiază de stimulente pentru atragerea forței de muncă și digitalizare, service-urile auto sunt lăsate să se descurce singure „într-un context economic și legislativ tot mai ostil”.

„Se vorbește despre tehnologizare și digitalizare ca soluții, dar realitatea este că, fără o resursă umană calificată, aceste avansuri tehnologice sunt inutile. Roboții nu pot înlocui mecanicii, vopsitorii și tehnicienii auto - cel puțin nu în viitorul apropiat. Avem nevoie de soluții reale, iar autoritățile trebuie să înțeleagă gravitatea acestei crize”, a afirmat Marian Lazar.

Operatorii de service auto atrag atenția că, dacă această problemă nu va fi gestionată rapid prin politici de sprijinire a angajatorilor și prin facilitarea formării profesionale, România riscă să piardă un sector vital al economiei sale, cu consecințe directe asupra costurilor și duratei reparațiilor auto pentru consumatori.

Potrivit sursei citate, sectorul reparațiilor auto din România se confruntă cu o criză profundă de forță de muncă, cauzată de mai mulți factori: emigrarea specialiștilor români spre alte țări europene, unde salariile și condițiile de muncă sunt mai atractive; lipsa unui sistem de formare profesională eficient care să asigure pregătirea noilor generații de muncitori calificați; reticența tinerilor de a intra în acest domeniu, în principal din cauza lipsei de atractivitate și a dificultății muncii; creșterea cererii pentru reparații auto, generată de creșterea numărului de autovehicule în circulație, ceea ce amplifică deficitul de personal.

Conform unei statistici POSA, 75% dintre service-urile auto declară că au dificultăți în recrutarea de personal, 60% dintre ateliere au întârzieri în livrarea mașinilor reparate din cauza lipsei de tehnicieni, 30% dintre service-uri spun că sunt în pericol de închidere în următorii 5 ani dacă nu se găsesc soluții pentru forța de muncă.

POSA a analizat posibilitatea angajării muncitorilor din Asia și alte regiuni pentru a compensa lipsa specialiștilor autohtoni, dar consideră că procesul de recrutare și integrare a acestora este extrem de greoi. Principalele obstacole în acest sens sunt: birocrația excesivă - obținerea avizelor necesare durează între 6 și 12 luni; costurile ridicate - un angajator trebuie să suporte cheltuieli destul de ridicate și asta doar pentru documentație, cazare și integrare; bariera lingvistică - majoritatea muncitorilor străini nu cunosc limba română și necesită cursuri de adaptare.

„În ultimii ani, am observat o deschidere a service-urilor auto spre angajarea muncitorilor străini, însă procedurile birocratice sunt greoaie, iar costurile asociate cu recrutarea și integrarea acestora sunt ridicate. Statul român ar trebui să simplifice procesul de obținere a vizelor de muncă și să ofere stimulente pentru angajatorii care aduc forță de muncă din afara UE, în plus, angajarea persoanelor care își schimbă cariera și reconversia profesională sunt soluții ce pot aduce un plus de personal, dar necesită programe bine structurate de instruire și adaptare la cerințele din domeniu”, a subliniat Marian Lazar.

POSA propune o campanie națională pentru promovarea acestor meserii în rândul tinerilor

Patronatul Operatorilor de Service propune o strategie pe termen lung pentru revitalizarea meseriilor auto, bazată pe trei piloni esențiali: reintroducerea educației profesionale - Statul trebuie să sprijine deschiderea de clase dedicate tinichigiilor și vopsitorilor auto, mecanicilor, electricienilor în școlile tehnice și să încurajeze colaborarea cu service-urile auto; creșterea atractivității meseriei - condiții de lucru moderne, tehnologii de ultima generație, salarii competitive și beneficii pentru muncitori; campanii de promovare a meseriilor auto - POSA propune o campanie națională pentru promovarea acestor meserii în rândul tinerilor.

Pe lângă criza forței de muncă, POSA semnalează și un alt impediment major, respectiv taxele și sarcinile administrative „care sufocă service-urile auto”. Printre problemele identificate se numără taxele pe muncă, care sunt printre cele mai ridicate din Europa, birocrația excesivă, ce îngreunează activitatea service-urilor și crește costurile operaționale.

„În loc să sprijine dezvoltarea acestui sector esențial, statul adaugă anual taxe și obligații birocratice care îngreunează activitatea service-urilor. Este nevoie de măsuri urgente pentru simplificarea proceselor administrative și reducerea taxării excesive, astfel încât companiile să se poată concentra pe ceea ce contează cu adevărat: oferirea unor servicii de calitate și formarea noilor generații de specialiști”, se mai arată în comunicat.

Pentru a stopa colapsul forței de muncă în service-uri, POSA cere măsuri urgente din partea autorităților, precum reducerea taxării muncii pentru angajații din domeniul reparațiilor auto, simplificarea procesului de recrutare a muncitorilor străini prin eliminarea blocajelor administrative, reforma educației tehnice și reintroducerea învățământului profesional, avantaje fiscale pentru service-urile care investesc în formarea tinerilor, stimulente pentru reconversia profesională, pentru a atrage persoane din alte domenii către meseriile din service-urile auto, investiții în tehnologii moderne, dublate de programe de instruire pentru angajați.

'Dacă nu se iau măsuri concrete acum, riscăm să asistăm la închiderea unui număr mare de service-uri și la o criză fără precedent în sectorul reparațiilor auto', punctează Marian Lazar.

