Noi concedieri în masă în industria auto germană. Un producător de talie internațională va da afară peste 13.000 de muncitori

Vineri, 26 Septembrie 2025, ora 17:20
372 citiri
Noi concedieri în masă în industria auto germană. Un producător de talie internațională va da afară peste 13.000 de muncitori
Bosch a anunțat că va reduce aproximativ 13.000 de locuri de muncă suplimentare în divizia sa de piese auto. FOTO Colaj Canva Pro/Ziare.com

Grupul industrial german Bosch, specializat pe componente auto și echipamente electrice, a anunțat că va reduce aproximativ 13.000 de locuri de muncă suplimentare în divizia sa de piese auto până în 2030, ceea ce reprezintă circa 3% din forța sa de muncă la nivel global.

Sediul central al companiei din regiunea Stuttgart va fi cel mai puternic lovit, iar unități din zone precum Feuerbach și Schwieberd din Germania, potrivit Euronews.

Motivul principal ar fi cel de a recupera „cât mai rapid posibil” pierderi înregistrate de compania germană în cuantum de 2,5 miliarde de euro, în condițiile în care industria auto europeană rămâne în declin, iar producătorii auto continuă să se confrunte cu cerere slabă, costuri ridicate cu forța de muncă și energia, concurență din partea modelelor chinezești mai ieftine, dar și tarife suplimentare la exporturile către SUA, relatează Antena 3 CNN.

Pe lângă presiunile venite din partea tarifelor ridicate impuse de SUA, industria auto germană se confruntă și cu probleme interne, legate de tranziția către mobilitatea electrică, aflată printre obiectivele UE de reducere a emisiilor de carbon, Germania numărându-se printre țările care au redus semnificativ subvențiile pentru achiziția de vehicule electrice.

...citeste mai departe despre "Noi concedieri în masă în industria auto germană. Un producător de talie internațională va da afară peste 13.000 de muncitori" pe Ziare.com

Producătorii auto germani discută cu Friedrich Merz ridicarea interdicției pentru motoarele termice. Aceste propulsoare ar urma să fie interzise în UE după 2035
Producătorii auto germani discută cu Friedrich Merz ridicarea interdicției pentru motoarele termice. Aceste propulsoare ar urma să fie interzise în UE după 2035
Cancelarul german Friedrich Merz a convocat joi, 9 octombrie, producători, furnizori, sindicate și reprezentanți ai landurilor unde automobilele reprezintă un pilon economic pentru a discuta...
O companie americană transferă zeci de muncitori din România către o firmă din India. Consultanții avertizează că ar putea fi o concediere mascată
O companie americană transferă zeci de muncitori din România către o firmă din India. Consultanții avertizează că ar putea fi o concediere mascată
Un număr de 38 de angajați din departamentele IT ale Emerson Cluj vor fi transferați, începând cu ianuarie 2026, către compania indiană de outsourcing Infosys. Mutarea afectează echipele IT...
#piata auto, #concedieri, #Bosch, #componente auto, #disponibilizari, #producatori auto, #subventii masini electrice , #Stiri Auto

