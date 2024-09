OMV va deschide doar 2 benzinarii in 2010

Compania petroliera OMV Romania isi reevalueaza fiecare cost, pentru a gasi solutii optime adaptate contextului crizei economice, si nu are in vedere sa vanda sau sa cumpere benzinarii, singurele pe care le va deschide anul viitor fiind cele doua benzinarii pe A2, potrivit datelor transmise NewsIn.

Reprezentantii companiei spun ca si in 2010, strategia OMV Romania se va concentra pe dezvoltarea calitativa a retelei, prin extinderea si imbunatatirea serviciilor disponibile in statiile OMV.



"In acest moment nu avem in vedere achizitia de noi benzinarii sau vanzarea unor statii din cadrul retelei. Pe termen mediu si lung, strategia noastra vizeaza dezvoltarea retelei pe traseul autostrazilor. De altfel, pe Autostrada Soarelui (A2), ca urmare a castigarii licitatiei pentru lotul de la km 49, vom deschide doua statii OMV, cate una pe fiecare sens de deplasare", potrivit informatiilor OMV Romania.

Altfel, in 2009, pe unul dintre cele doua loturi castigate de OMV Romania Mineraloel in cadrul licitatiei organizate de CNADNR, compania a deschis pe Autostrada A2, la km 66, doua statii sub brandul Petrom, cate una pe fiecare sens de deplasare.

In ceea ce priveste evolutia vanzarilor de carburanti din acest an, reprezentantii companiei spun ca "in 2009, comportamentul de consum al clientilor OMV persoane fizice nu s-a modificat foarte mult in ceea ce priveste achizitia de carburanti. Sesizam insa o scadere a vanzarilor pe segmentul non oil, o modificare a cumparaturilor "din impuls" in statii"

