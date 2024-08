Petrom a investit 26 mil. euro intr-un depozit de carburanti la Isalnita

Petrom, cel mai mare producator de titei si gaze din sud-estul Europei, a inaugurat marti, la Isalnita, cel de-al treilea depozit de carburanti construit de la zero cu o investitie de aproximativ 26 milioane de euro, se arata intr-un comunicat al companiei.

Cu o capacitate de 11.000 m3, depozitul de la Isalnita, situat in judetul Dolj, va asigura aprovizionarea in zona de sud a Romaniei. Proiectul este parte a unui program de investitii care include constructia a trei depozite noi (Jilava, Brazi, Isalnita) si modernizarea altor trei depozite.

"Acesta este cel de-al treilea depozit de carburanti construit de la zero in ultimii trei ani. Cu o retea moderna de depozite vom fi mai eficienti si vom continua sa furnizam produse clientilor Petrom in deplina conformitate cu standardele europene pentru aceasta activitate. Confirmam, totodata, angajamentul nostru asumat in cadrul strategiei pentru 2021 de a continua sa ne imbunatatim operatiunile printr-o retea moderna de terminale care sprijina pe deplin reteaua de distributie prin statii.

Pana acum, pentru constructia celor trei depozite de la Jilava, Brazi si Isalnita am investit 87 milioane euro", a aratat Neil Anthony Morgan, membru al Directoratului Petrom, responsabil pentru activitatile de rafinare si marketing.

Toate cele trei depozite nou construite sunt complet automatizate si respecta normele si standardele romanesti si europene in domeniu. Acestea au o capacitate totala de depozitare de 46.000 m3 (Jilava: 27.000 m3, Brazi: 8.000 m3, Isalnita: 11.000 m3).

Produsele petroliere livrate la cele trei depozite sunt stocate in rezervoare supraterane, prevazute cu sisteme automate de masurare a volumului si temperaturii, sistem automat de protectie pentru supra-alimentare si sistem fix de stingere a incendiilor. Acestea au pereti dubli din otel si sunt conectate la sisteme automate de detectie a scurgerilor sau a fisurilor. Incarcarea produselor in autocisterne este complet automatizata si controlata de catre sistemele automatizate ale depozitelor.

Depozitele sunt prevazute cu unitati de recuperare a vaporilor pentru a minimiza emisiile de hidrocarburi, sisteme de colectare a apei uzate, sisteme de protectie impotriva incendiilor prevazute cu dispozitive automate de alarmare si avertizare in caz de incendiu, sisteme de control automat si administrare a procesului tehnologic si a intregii activitati din depozit.

Petrom este cel mai mare grup petrolier din Europa de Sud-Est, cu activitati in sectoarele Explorare si Productie, Gaze si Energie, Rafinare si Marketing. OMV, una din cele mai mari companii industriale publice din Austria, detine 51,01% din actiunile OMV Petrom. Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri detine 20,64% din actiunile OMV Petrom, Fondul Proprietatea detine 20,11%, Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare 2,03%, iar 6,21% se tranzactioneaza liber la Bursa de Valori Bucuresti.

