Petrom va testa la Petrobrazi o instalație de captare și utilizare a carbonului. Care sunt mizele pentru reducerea emisiilor de carbon

OMV Petrom va testa la rafinăria Petrobrazi o nouă tehnologie de captare și utilizare a carbonului, începând cu luna iunie, arată un comunicat de presă al companiei. Testele sunt parte dintr-o campanie demonstrativă derulată în trei țări – Danemarca, România și Grecia, în cadrul unui proiect de inovare finanțat cu fonduri europene – ConsenCUS.

Testele se vor derula pe o perioadă de 4 luni, potrivit Economica.net.

Cum este proiectată instalația de captare a carbonului

Instalația este formată din trei unități. Prima captează CO2 printr-o tehnologie mai eficientă decât metodele tradiționale. În a doua unitate se obține CO2 de înaltă puritate, iar la final, a treia unitate transformă CO2 într-un produs chimic, formiat de potasiu, cu multiple utilizări, precum producția de combustibili sintetici.

Instalația a fost testată cu succes în Danemarca, la o fabrică de ciment. Din România, instalația se va îndrepta spre Grecia, către o fabrică de producție de magneziu.

ConsenCUS, care a fost inițiat în anul 2021, este un proiect destinat inovării pe durata a 4 ani, finanțat de Comisia Europeană prin programul Orizont 2020. Proiectul își propune să demonstreze viabilitatea unei noi tehnologii aplicabile sectoarelor în care reducerea emisiilor de carbon este dificilă.

Proiectul este derulat de un consorțiu format din 19 instituții de cercetare de top și companii inovatoare: Universitatea din Groningen, New Energy Coalition (NL), Wetsus (NL), Coval Energy (NL), Universitatea Tehnică din Danemarca (DK), Studiul geologic al Danemarcei și Groenlandei (DK), Danish Gas Technology Centre (DK), Aalborg Portland (DK), Universitatea Heriot-Watt (UK), Universitatea Robert Gordon (UK), Net Zero Technology Center Ltd (UK), British Geological Survey (Marea Britanie), Centrul pentru Cercetare și Tehnologie Hellas, Grecian Magnezite (GR), OMV Petrom, Energy Policy Group (RO), Universitatea Zhejiang, Universitatea Jiao Tong din Shanghai (CN) și Universitatea din Calgary (CA).

OMV Petrom are o capacitate de rafinare de 4,5 milioane tone anual și operează o centrală electrică pe gaze naturale de înaltă eficiență de 860 MW. Pe piața distribuției de produse petroliere cu amănuntul, grupul este prezent în România și în țările învecinate prin intermediul a aproximativ 780 de benzinării, sub două branduri – OMV și Petrom. OMV Petrom este o companie în care, la sfârșitul anului 2023, acționarii români dețin peste 43% din acțiuni (din care statul român, prin Ministerul Energiei, deține 20.7%, iar 22.5% sunt deținute de fondurile de pensii din România, la care se adaugă aproape 500.000 de investitori individuali și alte entități românești).

