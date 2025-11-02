Guvernul reduce numărul muncitorilor străini. „Să avem cât mai multe locuri de muncă disponibile pentru cetățenii români”

Duminica, 02 Noiembrie 2025, ora 10:21
84 citiri
Guvernul reduce numărul muncitorilor străini. „Să avem cât mai multe locuri de muncă disponibile pentru cetățenii români”
Livrator Glovo / FOTO: Unsplash.com

Guvernul României a decis să reducă, pentru anul 2026, numărul maxim de muncitori străini care pot fi angajați în țară. Ministrul Muncii susține că astfel Guvernul încearcă să aibă mai multe locuri de muncă disponibile pentru români.

Potrivit deciziei adoptate în cadrul Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, pentru anul 2026 a fost stabilit un contingent de 90.000 de permise de muncă pentru cetățenii din afara Uniunii Europene. Comparativ cu anul 2025, când nivelul aprobat a fost de 100.000 de permise, se înregistrează o scădere de 10.000, scrie Mediafax.

„Având în vedere că în calcul pentru salariul minim ne-a spus, printre altele, Institutul Național de Statistică, faptul că există posibilitatea de a avea un anumit număr de disponibilizări în anul viitor, eu am considerat de cuviință ca în anticiparea acestor probleme sociale să avem cât mai multe locuri de muncă disponibile pentru cetățenii români”, a declarat ministrul Muncii, Florin Manole, pentru Digi 24.

Patronatele au solicitat o creștere numărului de muncitori străini până la 150.000 pentru 2026, dar propunerea a fost respinsă.

Blocul Național Sindical (BNS) a criticat poziția patronatelor la ședința Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social.

...citeste mai departe despre "Guvernul reduce numărul muncitorilor străini. „Să avem cât mai multe locuri de muncă disponibile pentru cetățenii români”" pe Ziare.com

Ce se va întâmpla cu turismul românesc în 2026: „Guvernul ne-a speriat”
Ce se va întâmpla cu turismul românesc în 2026: „Guvernul ne-a speriat”
2026 se anunță un an complicat pentru turismul românesc. Puterea de cumpărare a românilor e tot mai puternic lovită pe fondul măsurilor asumate de Guvernul Bolojan, iar turiști străini...
Sprijin european pentru Autostrada Sibiu–Pitești. Câți bani va împrumuta României Banca Europeană de Investiții
Sprijin european pentru Autostrada Sibiu–Pitești. Câți bani va împrumuta României Banca Europeană de Investiții
Guvernul a aprobat în şedinţa de joi, 30 octombrie, un memorandum privind negocierea contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, în valoare de 500 milioane...
#permis de munca, #cetateni straini, #muncitori straini, #guvern, #Consiliu National Tripartit Dialog Social , #Stiri Macroeconomie

Curs valutar

1 EUR = 5.0851 RON

-0.0005

1 USD = 4.3947 RON

0.0147
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Motivul pentru care Carrefour se retrage din România, în opinia unui cunoscut economist: ”Mă mir că au rezistat atât”
  2. O bancă dispare azi din România. Ce se întâmplă cu clienții: Acces restricționat la servicii
  3. Legea lui Trump împinge SUA spre o criză record. Cel mai mare dezastru din istorie, lipsesc 38.000 de miliarde dolari
  4. Sumele uriașe pe care le primesc lunar „Specialii” României. Veniturile lor, mai protejate ca oricând. Lista bugetarilor care primesc pensii speciale și sumele încasate
  5. Cel mai mare bancher din Rusia anunță: Orbirea conducerii lui Putin ratează ceva crucial, fără asta nu va exista nimic
  6. Cinci profesii bine plătite pe care inteligența artificială nu le va înlocui
  7. La ce furnizori de electricitate au scăzut prețurile chiar înainte de sezonul rece. Lista tarifelor
  8. Cele 3 măsuri reformiste care ar putea relansa economia României. Profesor de macroeconomie: „Guvernul face doar niște cârpeli”
  9. Arma lui Putin se întoarce împotriva sa. Mutarea făcută de Trump strangulează Rusia, dictatorul în dificultate
  10. Soluții pentru redresarea rapidă a economiei, propuse de un profesor universitar: „Este clar că politicienii nici nu vor reformă”