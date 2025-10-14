Gigantul PepsiCo a inaugurat o investiție de 8,5 milioane de dolari în România și devine una dintre cele mai mari fabrici de îmbuteliere din Europa

Marti, 14 Octombrie 2025, ora 12:24
129 citiri
Gigantul PepsiCo a inaugurat o investiție de 8,5 milioane de dolari în România și devine una dintre cele mai mari fabrici de îmbuteliere din Europa
Pepsico a investi 8,5 milioane de euro la Dragomirești FOTO blueprojects.com

Gigantul american PepsiCo își consolideză prezența în România. Compania a inaugurat o nouă linie de îmbuteliere a băuturilor la fabrica din Dragomirești, în urma unei investiții de 8,5 milioane de dolari.

Noua linie, destinată producției de doze, este una dintre cele mai moderne din Europa, potrivit reprezentanților companiei. Fabrica din Dragomirești exportă deja în șase țări și joacă un rol-cheie în planurile regionale ale PepsiCo, care își propune să continue investițiile și în 2026, arată Economedia.ro.

„Investiția de 8,5 milioane de dolari s-a derulat pe parcursul ultimului an. Capacitatea este de aproximativ 72 de doze pe oră. Operăm cu 5 colegi în 2 schimburi pe zi. Legat de sustenabilitate, reducem amprenta de carbon cu 210 tone de CO2. Producția are un consum scăzut de apă și energie electrică. În Dragomirești sunt 7 linii de producție. Suntem o fabrică care exportă în 6 țări. Totuși, Pepsi la draft din România e produs aici în România. Suntem printre cele mai mari fabrici de băuturi din Europa”, a declarat Radu Berevoescu, General Manager, PepsiCo East Balkans.

Oficialul companiei se arată optimist pentru anul 2026. „Acum lucrăm la planurile pentru 2026 și trebuie să fim atenți mai ales la cum va fi consumul. Vom continua să investim în marketing, în partenerii noștri de retail”, a mai declarat Radu Berevoescu.

La evenimentul de inaugurare au participat și reprezentanți ai autorităților. „Investitorii continuă să investească în România, semnal că România are potențial. Traversăm o perioadă dificilă și complicată. Așa cum discutam cu cei din conducerea PepsiCo, peste ceva timp lucrurile își vor reveni la normal. Important este ca împreună să reușim să ducem România în viitorul pe care îl dorim”, spune Laurențiu Gâdei, secretar de stat în ministerul Economiei.

...citeste mai departe despre "Gigantul PepsiCo a inaugurat o investiție de 8,5 milioane de dolari în România și devine una dintre cele mai mari fabrici de îmbuteliere din Europa" pe Ziare.com

Leul românesc câștigă teren în fața euro și lirei sterline, dar pierde în raport cu dolarul. Cursul BNR pentru 14 octombrie
Leul românesc câștigă teren în fața euro și lirei sterline, dar pierde în raport cu dolarul. Cursul BNR pentru 14 octombrie
Banca Națională a României a anunțat cursul valutar pentru marți, 14 octombrie, iar din cifrele afișate reiese că leul românesc a câștigat teren în raport cu lira sterlină. Potrivit...
Ce impact a avut majorarea TVA asupra industriei imobiliare. Primele cifre relevă diferențe mari între piețele regionale
Ce impact a avut majorarea TVA asupra industriei imobiliare. Primele cifre relevă diferențe mari între piețele regionale
Tranzacțiile imobiliare din România au înregistrat în ultimele luni o evoluție ușor oscilantă, după majorarea TVA-ului aplicat locuințelor noi. Datele publice arată că în primele două...
#PepsiCo, #investitie, #dragomiresti, #bauturi, #inaugurare , #Stiri Companii

Curs valutar

1 EUR = 5.0879 RON

-0.0024

1 USD = 4.4034 RON

0.0129
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. O șoferiță a schimbat bateria mașinii de 3 ori într-un an. Mecanicul a descoperit ce s-a întâmplat: „M-a făcut să râd isteric” VIDEO
  2. Putin primește o grea lovitură de la cel mai bun prieten președinte: Proiectul Rusiei de miliarde e în fundătură
  3. Suma imensă pe care o primește fiecare parlamentar din România, lună de lună. Salariu, bani pentru angajați, chirie, transport și diurnă
  4. O țară NATO, ultimul bastion uriaș al Rusiei, e gata să-i dea lovitura lui Putin: SUA o împing să se rupă de Moscova
  5. Planul este pe masă la Washington: Mutarea care l-ar îngenunchea pe Putin depinde de 2 țări aliate SUA
  6. Avertisment serios al șefului celei mai mari bănci americane JP Morgan: Risc major al unei noi crize
  7. Cum a încercat fiul președintelui Biden să pună mâna pe terenul din jurul Ambasadei SUA de la București. Investigație New York Times
  8. O decizie ANAF care a afectat sute de firme a fost blocată de Tribunalul București. „Această hotărâre protejează activitatea unei companii corecte"
  9. Ce anvelope de iarnă sunt permise în România și când suntem obligați să le montăm
  10. Număr record privind firmele care au dat faliment în 2025: ”Nu au făcut față presiunii fiscale”