Gigantul PepsiCo a inaugurat o investiție de 8,5 milioane de dolari în România și devine una dintre cele mai mari fabrici de îmbuteliere din Europa

Gigantul american PepsiCo își consolideză prezența în România. Compania a inaugurat o nouă linie de îmbuteliere a băuturilor la fabrica din Dragomirești, în urma unei investiții de 8,5 milioane de dolari.

Noua linie, destinată producției de doze, este una dintre cele mai moderne din Europa, potrivit reprezentanților companiei. Fabrica din Dragomirești exportă deja în șase țări și joacă un rol-cheie în planurile regionale ale PepsiCo, care își propune să continue investițiile și în 2026, arată Economedia.ro.

„Investiția de 8,5 milioane de dolari s-a derulat pe parcursul ultimului an. Capacitatea este de aproximativ 72 de doze pe oră. Operăm cu 5 colegi în 2 schimburi pe zi. Legat de sustenabilitate, reducem amprenta de carbon cu 210 tone de CO2. Producția are un consum scăzut de apă și energie electrică. În Dragomirești sunt 7 linii de producție. Suntem o fabrică care exportă în 6 țări. Totuși, Pepsi la draft din România e produs aici în România. Suntem printre cele mai mari fabrici de băuturi din Europa”, a declarat Radu Berevoescu, General Manager, PepsiCo East Balkans.

Oficialul companiei se arată optimist pentru anul 2026. „Acum lucrăm la planurile pentru 2026 și trebuie să fim atenți mai ales la cum va fi consumul. Vom continua să investim în marketing, în partenerii noștri de retail”, a mai declarat Radu Berevoescu.

La evenimentul de inaugurare au participat și reprezentanți ai autorităților. „Investitorii continuă să investească în România, semnal că România are potențial. Traversăm o perioadă dificilă și complicată. Așa cum discutam cu cei din conducerea PepsiCo, peste ceva timp lucrurile își vor reveni la normal. Important este ca împreună să reușim să ducem România în viitorul pe care îl dorim”, spune Laurențiu Gâdei, secretar de stat în ministerul Economiei.

